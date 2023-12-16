А ты могла и не заметить: 10 способов, как он каждый день говорит "люблю"

Настоящая любовь скрывается в деталях. А романтическая рутина – тоже язык любви. Ты можешь даже не обращать внимание, как он каждый день без слов говорит "люблю".

Здоровая романтизация отношений = счастье каждый день. Главное уметь отмечать маленькие, но очень ценные детали.

Обратите внимание 7 причин, почему ваш партнер до сих пор не сказал "я тебя люблю"

1) Он целует тебя утром.

И все равно, что ты еще не почистила зубы.



2) Он часто тебя обнимает.

Даже когда это не приводит к сексу.



3) Его друзья – знают тебя.

Не только имя и общие данные, но и маленькие детали: какой твой любимый десерт, на концерт какой группы мечтаешь попасть, что ты уже в десятый раз просматриваешь "Сплетницу" и всегда расстраиваешься, когда Чак Басс не может сказать "3 слова, 10 букв».



4) Если вы не вместе, он пишет тебе сообщение.

Просто, чтобы пожелать доброе утро.

Или спросить, мороженое с каким вкусом купить на вечер.



5) Он всегда желает тебе "Спокойной ночи". Даже если смотрит с друзьями чемпионат мира по футболу.



6) Он делает тебе комплимент. Даже самые банальные.



7) Он не боится говорить о будущем. Там вы вместе.



8) Он делится с тобой едой. Даже когда в супермакете ты ничего не хотела, а дома вдруг просишь надкусить шоколадку.



9) Он знает, что ты выберешь. Розы или лилии. Подчинить Говерлу или провести выходные в Киеве. Сходить на концерт классической музыки или оторваться под "Жадан и Собаки".



10) Он знает, что поднимает тебе настроение.

И посылает все смешные картинки с котиками, или мемы о Сковороде.



Дочитав этот текст, думаешь: вы что, следите за нами? Тогда поздравляем, у тебя все – супер.