Чтобы секс был просто фантастическим: 5 советов, которые перезагрузят интимную жизнь

Существует стереотип, что чем дольше пара вместе, тем меньше в отношениях секса. Конечно, это –индивидуально и зависит от самих партнеров. В то же время есть вещи, которые могут перезагрузить интимную жизнь.

Эксперты советуют максимальное внимание уделять даже не самому процессу, а тому, что перед ним. Недооценивать прелюдию – разрушать свою интимную жизнь.

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Как перезагрузить интимную жизнь

Сделайте друг другу чувственный массаж.

Ежедневный стресс убивает либидо. Поэтому массаж, который поможет расслабиться, существенно увеличивает шансы насладиться сексом и достичь оргазма. Медленно касайтесь друг друга, особое внимание уделите эрогенным зонам. Кроме того, чтобы добавить моменту атмосферы, можно включить легкую музыку и зажечь свечи.

Дразните друг друга.

Прелюдия – это, в частности, о своевременных паузах. Раздразните партнера или партнершу почти поцелуем. Приблизьтесь друг к другу так, чтобы почти коснуться губами, а потом остановитесь. Вовлеките в процесс руки, когда почувствуете, что время пришло.

Экспериментируйте с секс-игрушками.

Отличный способ попробовать что-то новое, не выходя при этом из зоны комфорта. Разжечь ваши отношения может не только процесс применения игрушек, но и – их покупка. Устройте друг для друга эротический шопинг.

Раскройте свои фантазии.

Не бойтесь озвучить то, что у вас на уме. Поделитесь своими самыми интимными мечтами. Главное здесь – доверие не только к партнеру или партнерше, но и – к собственным желаниям.

Поиграйте в эротические игры

Если лень придумывать что-то особенное и свое, можно воспользоваться играми, которые уже есть. В частности, приобрести карточки с интимными вопросами.