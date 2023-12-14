Откровенно: девушка убавила грудь и впервые спокойно занялась сексом с любимым

Иногда собственное тело подводит нас и нужно обращаться к специалистам. Девушка по имени Сидни поделилась в сети своим опытом уменьшения груди. Она призналась, что после операции впервые за всю жизнь смогла спокойно заняться сексом с любимым.

Сидни призналась, что мечтала уменьшить грудь с подросткового возраста. Их большой размер нанес ей моральный и физический дискомфорт. В то же время люди вокруг считали, что Сидни – ужасно повезло. Очень часто они даже позволяли себе разнообразные неуместные комментарии по типу "чего ты ноешь, люди платят большие деньги за такую грудь".

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Сидни уменьшила грудь, и секс начал доставлять удовольствие

Когда Сидни повзрослела и начала вести интимную жизнь, дискомфорт от груди вырос.

Я не могла сосредоточиться на ощущениях секса и связи со своим партнером. Потенциально счастливые моменты омрачали боль и неуверенность,

– делится Сидни.

Операция фактически перезагрузила ее сексуальную жизнь. Она наконец-то начала получать удовольствие от близости, а не концентрироваться на чувстве боли и чувстве стыда. В частности, Сидни наконец-то смогла заняться сексом при свете.

Единственным страхом перед операцией была возможна потеря чувствительности сосков. В то же время, Сидни признается: теперь ощущения стали еще ярче, а стимулирование сосков – любимая прелюдия.

