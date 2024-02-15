Какие 2 знака зодиака не могут жить без секса

Некоторые люди легко переносят отсутствие секса. Между тем другие не могут жить без него.

Так, речь идет о представителях двух знаков зодиака. В частности, Скорпиона и Телец, передает Love 24.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком зодиака очень страстные. Для Скорпионов секс является важной составляющей жизни. Они всегда ищут эмоционально глубокую связь с партнером через физическое удовольствие. Секс является важным элементом взаимодействия и способом выразить свои чувства.

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Телец

Эти люди могут быть очень сексуально привлекательны и способны привлечь внимание. Секс для Тельцов является важным способом выражения своих чувств к партнеру. Тельцы не могут представить свою жизнь без физического удовольствия и нежности в отношениях. Они ценят комфорт и спокойствие, это помогает чувствовать себя защищенными и любимыми.

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