"У меня уже есть обручальное кольцо": что известно о таинственной личной жизни Ярославы Магучих

Долгое время Ярослава Магучих держала личную жизнь в тайне. Поэтому осенью 2023 года поклонники были приятно шокированы: любимая спортсменка обручилась.

Сначала Ярослава не раскрывала никаких деталей. Однако давала понять поклонникам, что – счастлива в отношениях. Love 24 рассказывает, что известно об этой истории.

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"Мое сердце – занято"

Ярослава однажды рассказала: ей очень повезло строить отношения с человеком, который понимает ее образ жизни. Она замечала, что ее любимый – барьерист. Ярослава добавляла: даже на сборы они выезжают в одно и то же время. Кроме того, она ответила на вопрос, трудно ли совмещать спорт и отношения и заметила, что все – возможно, если хочешь совместить что-то и прилагаешь для этого усилия.

Впоследствии СМИ назвали и имя избранника Ярославы. Он – Назар Степанов – сын тренера Ярославы.



Назар и Ярослава / Viva

А впоследствии Ярослава призналась, что – уже помолвлена. Особый момент начался в Америке, а завершился в Киеве, в семейном кругу.

У меня уже есть обручальное кольцо! Самое интересное, что об обручальном кольце я знала. Перед этим мы были в Америке. Он хотел, чтобы все подошло. Он сказал: "У меня есть предложение, от которого ты не имеешь права отказаться". Повел меня к ювелирке и сказал: "Выбирай". После выбора я отдала ему обручальное кольцо со словами: "Держи, я жду предложение",

– рассказала Ярослава.

Между тем само предложение состоялось, когда влюбленные вернулись в Украину. Это произошло в семейном кругу. Тогда же Ярослава заметила, что ее любимый – сын ее тренера. Этим она подтвердила, что встречается с Назаром.