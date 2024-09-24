Я слышала шепот, слышала смех: женщина рассказала о встрече с умершим возлюбленным

Калли Джексон рассказала, что покойный муж вернулся к ней в годовщину своей смерти. Женщина отметила, что у нее пробежали мурашки по коже.

Пара прожила в браке 17 лет. У них родились 3 детей. В то же время в 2001 году Калли и Джон развелись. Несмотря на это, они оставались друзьями. В 2022 году Джон умер от цирроза печени.

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В годовщину смерти Джон вернулся домой

Недавно Калли заявила, что Джон после смерти вернулся домой. Камера зафиксировала странную тень, которая проходила по гостиной. Калли уверена: это Джон пришел к ней.

Камеры установлены в целях безопасности, и я проверила их случайно. Это была годовщина смерти Джона, почти с точностью до минуты. У меня мурашки побежали по коже, когда я это поняла. Я смотрела снова и снова, но объяснения не находила,

– заявила Калли.

Она подчеркнула: ей приятно, что Джон не забыл о ней и присматривает за бывшей женой и их детьми. Калли добавила: они сохраняли теплые отношения до самой смерти мужа. В частности, вместе встречали Рождество.

Сейчас Калли постоянно ощущает присутствие мужа и верит в целом в существование загробной жизни. В частности, рассказала, что часто слышала шепот и смех.