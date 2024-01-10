Одно целое на сцене и в жизни: история любви Виталия и Светланы Белоножков

9 января стало известно о смерти народного артиста Украины Виталия Белоножко. Исполнитель был женат на певице Светлане Белоножко почти 50 лет. Об истории любви творческих супругов – дальше.

Виталий и Светлана всю жизнь вместе не только дома, но и на сцене. Был ли у них секрет счастливого брака и как они совмещали работу и личную жизнь – в материале 24 Канала.

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Поцеловались на первой встрече

Будущие супруги познакомились благодаря актеру Ивану Гаврилюку. Именно он повел Виталия, с которым вместе служил в армии, в киевский театр, чтобы взглянуть на невероятную солистку оперетты. Как вы уже могли догадаться, этой красавицей была Светлана. Виталию с первого взгляда понравилась певица, а вот Светлана в интервью "ЖВЛ" рассказала, что восприняла его просто как "мальчишку".

В то время Светлана была влюблена в свою работу, поэтому ее больше интересовала карьера, а не кавалеры. Однако это не помешало Виталию поцеловать певицу в вечер первого знакомства. Мужчина шутил, что когда спросил женщину, хочет ли она еще, она ответила: "Хочу!".

К женитьбе пару подтолкнул отец певца

После этого Виталий начал активно ухаживать за Светланой и жестко отгонять всех других кавалеров. Молодая пара встречалась около 2 лет, но со свадьбой не торопилась. Так что ситуацию в свои руки решил взять отец Виталия, которому Светлана сразу понравилась. Отец певца был председателем сельсовета в селе Попова Слобода Сумской области.

Однажды парень и девушка просыпаются в родительском доме, а там их уже ждет секретарь сельсовета: "Василий Мусеевич сказал, чтобы я вас расписал, поэтому быстрее умывайтесь, одевайтесь, потому что в 9 часов я уже должен быть в конторе".

Светлана была в шоке, ведь она представляла себе это по-другому и хотела свадьбы. Будущий свекор заверил невестку, что свадьба будет. Так что певцы расписались, а вечером сыграли скромную свадьбу.



Молодожены на свадьбе / Фото из фейсбука Виталия Белоножка

Кстати, потом молодожены поехали к родителям Светланы и там отпраздновали.

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Жизненные трудности

В жизни Виталия и Светланы было всякое, но вместе супруги преодолевали все препятствия. В какой-то период им приходилось арендовать комнату у дворника. Тот был так озлоблен и жесток, что Виталий даже боялся оставлять жену дома одну. Когда Светлана забеременела, певцу удалось выбить однокомнатную квартиру для своей семьи.



Белоножки с первым сыном Григорием / Фото "ДнепрКультура"

Ради семьи Светлане и Виталию не раз приходилось отказываться от хороших предложений работы.

Я поставил ей ультиматум, а потом поставил ультиматум себе. Когда были гастроли по диаспоре в Америке, Канаде, там оставляли… Я выбрал семью. Выбрал семью и своих детей,

– рассказывал Виталий.

Чтобы быть всегда вместе, в 1990-х годах супруги начали вместе давать концерты и гастролировать. Благодаря сильной любви и нежеланию расставаться на работе, певцы основали семейный фестиваль "Мелодия двух сердец", который мгновенно стал очень популярен.

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Светлана никогда не задумывалась о разводе с любимым, а вот Виталий признался, что однажды у него такая мысль возникла из-за своенравного характера жены. Своими мыслями певец поделился с матерью и та его отругала. Больше мужчина о таком не думал и не говорил.



В жизни поющих супругов случались трудности / Фото из фейсбука Светланы

Большая семья и много счастья

Виталий часто говорил в интервью, что у него в жизни есть все – любимая жена, двое сыновей, невестка, внуки и любимая работа. Мужчина считал себя очень счастливым в браке с понимающим его человеком.

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Я живу по принципу – люби то, что у тебя есть, если не смог достичь большего. Я счастлив от того, что мало найдется таких людей, которые, когда я буду проходить, захотят плюнуть мне в спину,

– говорил Белоножко.

О Светлане и Виталии говорили, что они неразлучная пара. И действительно это правда. Светлана призналась, что когда они едут каждый по своим делам, или она выступает сама – ей всегда не хватает мужа. Женщина сразу начинает скучать по любимому.

"Мы так долго вместе живем, что мы как один взгляд и одно дыхание", – говорила Светлана.



Семья Белоножков / Фото из фейсбука Виталия

Вечером 9 января Светлана написала на своей странице в фейсбуке трагическую новость: "Умер мой Виталик". Выяснилось, что 70-летний певец лежал в больнице, где и остановилось его сердце. К сожалению, 66-летняя Светлана осталась без самого важного человека в своей жизни – любимого мужа и неизменного партнера на сцене.

Их любовь – вдохновляет и заставляет восхищаться. Мы выражаем искренние соболезнования семье Белоножко из-за их тяжелой потери.