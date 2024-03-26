"Логика умерла": мужчина обиделся на жену за то, что она разоблачила его измену

Келли верила, что находится в счастливом браке. Пока не выяснила, что у ее мужа Джима уже три года продолжается роман с другой женщиной.

Келли считала, что они с мужем работают над отношениями. У супругов были проблемы, однако они ходили на парную терапию и все стало лучше. Келли и Джим воспитывали двоих детей и, по мнению женщины, чувствовали себя счастливыми.

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Об измене мужа Келли узнала из соцсетей. Что поразило больше всего: Джим часто обсуждал с любовницей свой брак. Более того, очень часто женщина становилась на сторону Келли и давала любовнику советы, что делать.

Келли чувствовала себя очень опустошенной. Она долго думала, как поступить, и, в конце концов, решила рассказать обо всем мужу любовницы своего мужа. Однако тот ей не поверил. Правду он воспринял крайне негативно: обругал Келли и заблокировал ее в соцсети.

Тогда через неделю мой муж пришел домой разъяренный и накричал на меня за то, что я их разоблачила. Он спросил меня, почему я вместо этого не встретился с ним, моя проблема была в нем,

– поделилась Келли.

Теперь Джим ушел из дома. Очевидно, он планирует строить жизнь с любовницей и помогать ей воспитывать ее ребенка. С Келли "обиженный" Джим вообще не общается. Он ведет себя так, будто ее никогда не было в его жизни.