Безграничное счастье и месть, которая вошла в историю: как Ольга встретила и потеряла любовь жизни

Княгиня Ольга – одна из самых известных женщин в истории. Даже спустя более тысячу лет украинцы чтят свою славную прародительницу и вспоминают ее жизнь. Была в ней и большая любовь.

Ольга и князь Игорь – самая известная пара в истории Украины первого тысячелетия. Если бы в то время уже выдавали светскую хронику, супруги постоянно были бы на первых полосах. Однако эта история любви произошла так давно, что сейчас мы можем собрать лишь крохи информации о том, как все произошло. Love 24 делает это в день памяти княгини Ольги, 11 июля.

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Как произошло судьбоносное знакомство

Предполагают, что первая встреча состоялась на реке. Игорь находился на охоте, однако сам получил стрелу – прямо в сердце, когда увидел красавицу Ольгу. Сначала князь хотел просто весело провести время с незнакомкой. Однако она сказала "нет".

История говорит, что уже вскоре князь Олег попросил руки Ольги для Игоря. Ответ был положительным. В ту эпоху правители очень редко женились на любимых. Однако, похоже, Игорю повезло. Несмотря на довольно бурные времена вокруг, Ольга и Игорь наслаждались временем, проведенным вместе. Историки считают, что их брак был счастливым.

Сначала Игоря раздражало, что Ольга интересуется государственными делами и даже пытается вмешаться в них. Однако впоследствии он оценил ум жены и начал со спокойной душой оставлять Ольгу управлять во время его отъездов.

У супругов родился сын Святослав. Казалось, что впереди – безоблачные годы семейной жизни. Однако все завершилось трагедией.



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Месть Ольги вошла в историю

Годом смерти князя Игоря считают 944 год. Тогда он снова поехал собирать дань с древлян. Существует две версии: первая – казна опустела, и это был так называемый "антикризисный" план Игоря; вторая – князь сделал это из желания получить еще больше сокровищ.

Однако все завершилось совсем плохо. Дружину Игоря убили, а его самого привязали к двум деревьям и разорвали. По тогдашним законам, Ольга должна была умереть вместе с мужем. Однако она решила изменить ход истории.

В то время Святослав был еще слишком юным, чтобы править. Поэтому Ольга становится регенткой и навсегда вписывает свое имя в историю самых мудрых правителей на этих территориях. Свою эпоху Ольга начала с мести.

Согласно преданию, Мал – глава древлян, который и убил Игоря, – решил посвататься к Ольге. Одну из свадебных делегаций она заживо сожгла в бане. Замечают, что других – ждала не лучшая судьба. Далее Ольга разрушила Коростень – деревлянский город и захватила детей Мала.