Противоположности притягиваются: секреты стиля Хейли и Джастина Бибера

Хейли и Джастин всегда выступают единым фронтом на публике, поддерживают друг друга в своих проектах и на различных мероприятиях. Но есть один момент, который иногда не совпадает в этой на первый взгляд идеальной паре. Это – стиль!

Утонченная Хейли и домашний Джастин – иногда и не скажешь, что эта пара собралась на одно и то же мероприятие. Мы нашли несколько фотографий-подтверждений, свидетельствующих о том, что противоположности действительно притягиваются.

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Стиль не раздора

Иногда женщины хотят внести свои коррективы в стиль любимого: подобрать новую одежду, намекнуть, что надеть перед выходом и так далее. Но это точно не о Хейли. Кажется, она дает полную свободу выбора своему Джастину.

Так, на днях Джастин опубликовал серию снимков, где он с Хейли в одном из заведений питания. Поклонники сразу указали на кардинальное расхождение в стиле пары: женщина была одета в изысканное красное платье. Ее образ дополняли украшения. Мужчина выбрал серое худи, такие же шорты и желтую обувь. Его же образ дополняла розовая кепка, надвинутая поверх капюшона от худи.

И это не единственный случай! Вот еще фотографии, которые Бибер опубликовал в январе этого года. На мероприятии он появился в кроссовках, широких джинсах, просторном худи и розовой шапке. В этот раз изюминкой модного look Джастина стала массивная коричневая шуба.

Хейли выбрала сплошной черный, изысканные каблуки, украшения, а талию подчеркнула массивным поясом. Возможно, таким образом супруги соревнуются на кого больше обратят внимание на мероприятиях. Или просто действительно свободно выражает свой стиль не пытаясь переделать друг друга.

Недавно в сети распространялись слухи о беременности Хейли. Однако пара это никоим образом не прокомментировала. Ранее они отмечали, что уже готовы стать родителями, но переживают из-за чрезмерного внимания общественности.

Напомним, Хейли и Джастин поженились в 2018 году. До этого у мужчины был громкий роман с Селеной Гомес.