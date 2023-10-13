Уже на выходных: какие 4 знака зодиака могут изменить своему партнеру

Уже в ближайшее время представители сразу четырех знаков зодиака могут прыгнуть в гречку. Некоторых из них впоследствии замучит совесть, впрочем, часть будут делать вид, что будто бы ничего и не было.

Так, любимым Раков, Львовов, Скорпионов и Рыб, следует быть очень внимательными и осторожными. Партнер может пойти налево, пишет 24 Канал.

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Рак

Хотя Раки обычно имеют сильную эмоциональную связь с партнером, однако не всегда чувствуют себя действительно счастливыми. Если в ближайшее время они не испытают удовлетворения в своих отношениях, будут искать его на стороне.

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Лев

Львы требуют постоянного внимания, признания и восхищения. Иначе будут чувствовать себя несчастными. Уже на выходных эти люди могут поддаться искушению и изменить.

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Скорпион

У представителей этого знака зодиака очень сильно сексуальное влечение. Скорпионы подвержены измене. Они страстны и всегда готовы к экспериментам.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Чувственные Рыбы – настоящие мечтатели. Они часто фантазируют. В конце концов, на этой неделе могут решиться предать.

Гороскоп для Рыб