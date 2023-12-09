Кому из знаков зодиака нельзя быть вместе в 2024 году

Не у всех знаков зодиака 2024 будет годом любви. Некоторым лучше вообще не быть вместе. Ведь эти отношения к добру не приведут.

Так, нескольким знакам зодиака не стоит быть вместе в 2024 году. Астрологи отмечают, что эти отношения обречены на провал. Почему именно, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Каким знакам зодиака не стоит встречать 2024 год вместе

Овен и Козерог

В 2024 году эта пара, вероятно, столкнется с рядом проблем. Все из-за упрямства и желания всегда быть лучшими.

Вместо того чтобы поддерживать друг друга, Овен и Козерог могут постоянно соревноваться. Как следствие, тот, кто терпит неудачу, будет чувствовать себя несчастным.

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Лев и Скорпион

Эти два знака зодиака стремятся всегда быть в центре внимания. Они не готовы уступать и всегда отстаивают свою точку зрения.

Как Лев, так и Скорпион упрям и самоуверен. Поэтому им может быть очень трудно построить крепкие и гармоничные отношения.