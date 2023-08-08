Эти знаки зодиака изменят в августе: есть ли среди них ваш партнер

Звезды предсказывают, что уже к концу лета два знака зодиака могут изменить. Поэтому их партнерам следует быть внимательными и осторожными.

Уже в августе Рыбы и Стрельцы могут прыгнуть в гречку, пишет 24 Канал. Если вам важен любимый человек, не поддавайтесь никаким соблазнам.

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Рыбы

Родившиеся под этим созвездием люди в большинстве своем ветряные. Они могут изменить, даже не задумываясь о последствиях. Рыбы могут пойти налево уже в этом месяце.

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Стрелец

Астрологи отмечают, что Стрельцы подвержены измене. Они всегда стремятся попробовать что-нибудь новое. Так что, если отношения уже надоели, могут прыгнуть в гречку, в частности, в августе 2023-го.

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