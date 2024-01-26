В год Дракона эти 3 знака зодиака будут одинокими на День Святого Валентина

В год Дракона часть людей проведут День Святого Валентина с любимым человеком. Впрочем, не эти знаки зодиака.

Лев, Овен и Дева. Эти люди могут остаться одинокими в День влюбленных, пишет 24 Канал.

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Лев

В День Святого Валентина Львы могут остаться в одиночестве. Это произойдет, если накануне изменят любимомучеловеку или причинят ему боль другим образом.

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Дева

Для Девы 14 февраля 2024 года может быть временем для самопознания и саморазвития. Вероятно, эти люди проведут День Святого Валентина наедине.

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Овен

Эти люди в День влюбленных могут остаться наедине со своими чувствами. Их больше никто не разделит и не поддержит. Произойдет это, если Овны не перестанут думать только о себе и вести себя совсем не как взрослые.

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