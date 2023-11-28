Названы 5 знаков зодиака, которые разведутся в 2024 году

Не все пары смогут сохранить свой брак в 2024 году. Так, часть в конце концов разведется.

Так, Близнецы, Дева, Лев, Телец и Козерог в 2024 году могут развестись. Кто-то сделает это через измену (свою или любимого человека), другие – потому что "не сошлись характерами", пишет 24 Канал.

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Лев

В следующем году ваш брак, вероятно, будет трещать по швам. Все из-за измены. Прежде чем спрыгнуть в гречку, подумайте, готовы причинить боль партнеру или партнерше и потерять все.

Гороскоп для Львов

Близнецы

В последнее время вы могли все чаще ссориться с мужем или женой. Конфликты начались даже на пустом месте. Обсудите все. Если не сделаете этого, можете развестись.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Со временем ваши отношения стали меняться. Впрочем, к сожалению, не в лучшую сторону. Возможно, пора каждому пойти своей дорогой.

Гороскоп для Дев

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Телец

Трудно построить крепкие, здоровые и гармоничные отношения, если над этим работает только один. Обдумайте все. Возможно, достаточно мучить друг друга.

Гороскоп для Тельцов

Козерог

Вы нередко ставите во главу угла карьеру. Впрочем, не задумываетесь, как это влияет на отношения с близкими. Любимый человек нуждается в вас. Не все готовы жить с трудоголиками.

Гороскоп для Козерогов