Самая красивая пара украинского футбола: как Александр Зинченко завоевал сердце Влады

Александр и Влада Зинченко – одна из любимых спортивных пар украинцев. Их милые моменты всегда ожидают с нетерпением. Пара вместе уже по меньшей мере 5 лет. И хотя начинались их отношения тайно, сейчас поклонники, к счастью, уже знают гораздо больше.

Зинченко 17 июня вышел на поле во время матча Украины против Румынии на Евро-2024. По этому случаю Love 24 рассказывает его историю любви.

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Мечта, которая осуществилась

Отношения Александра и Влады начались, как в классном ромкоме. Он – успешный футболист. Она – спортивная корреспондентка, которая берет послематчевые комментарии.

Однажды судьба свела их после матча Украина – Сербия. Александр вежливо отвечал на вопросы Влады, а потом не удержался и поцеловал ее. Этот момент стал действительно культовым. Стоит заметить, что ситуация может показаться довольно неоднозначной: парень целует малознакомую девушку, которая выполняет свою работу, без ее согласия. Однако впоследствии Зинченко объяснил: они с Владой в то время уже были в счастливых отношениях. Перед матчем пережили разлуку продолжительностью в две недели, и он очень сильно соскучился, поэтому не утерпел.

Александр целует Владу после матча Украины и Сербии: смотрите видео

Поклонники, комментируя отношения пары, отмечали, что история Александра и Влады – как мечта, которая осуществилась.

Романтический "треугольник" украинского футбола

Стоит заметить, что перед историей любви с Зинченко Влада находилась в отношениях с футболистом Андреем Борячуком. Они встречались около 3 лет. Тогда Андрей и Александр дружили, однако впоследствии перестали общаться. Борячук отмечал: каждый пошел своим путем и живет своей жизнью.

Мне не на кого обижаться. С Зинченко не общаемся. Ты же понимаешь, какая ситуация? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански,

– подчеркивал Борячук.

Свадьба Влады и Александра состоялась в Лондоне

В том же 2019 году Александр сделал предложение Владе. Это произошло на НСК "Олимпийский". Футболист написал в инстаграме, что услышал самое важное "да" в своей жизни.

Роскошная свадьба состоялась в Лондоне. Для церемонии Влада выбрала платье от израильского бренда Galia Lahav. Зинченко – наряд от Dolce & Gabbana. Пару назвали "украинскими Бекхэмами".

Свадьба Зинченко: смотрите видео

По состоянию на 2024 год супруги уже воспитывают двух дочерей. В 2021 году на свет появилась Ева. В 2023 – Лея.