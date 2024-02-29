47 лет вместе: Байден раскрыл горячий секрет, что им с Джилл помогает сохранить брак

Джо Байден и Джилл Байден состоят в браке уже 47 лет. Эта пара ярко демонстрирует, что настоящая любовь живет десятилетиями, а страсть не угасает даже после 80 лет.

Джо и Джилл даже в самые сложные времена демонстрируют любовь и поддержку друг к другу. Даже несмотря на всю занятость, президент США не забывает о романтических сюрпризах для жены.

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Супруги ходят на свидания и наслаждаются простыми жизненными радостями. Например, несколько лет назад на Хэллоуин Джо и Джилл вышли из Белого дома и раздавали детям конфеты. Более того: в лучших традициях праздника первая леди США надела лиловый парик и дополнила образ крыльями феи. Джо не мог отвести от любимой влюбленного взгляда.

Видео, на котором Джо по дороге к вертолету срывает для Джилл одуванчик, стало вирусным в сети. Тогда люди из разных уголков мира писали супругам теплые комментарии и отмечали: именно на таких деталях и держится брак.

В чем секрет счастья брака президента и первой леди США

В будущей книге Кэти Роджерс раскрыла секрет брака Байденов. Президент США в шутку признался, что ключ к семейному счастью – "классный секс". СМИ сообщают, что Джилл такую откровенность не оценила и изрядно разозлилась на мужа.