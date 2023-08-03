В кружевном белье: 54-летняя Дженнифер Лопес ошеломила безупречной фигурой – эротические фото

Голливудская звезда Дженнифер Лопес, недавно отпраздновавшая 54-летие, ошеломила фанатов серией новых фотографий, где позировала в соблазнительном белье.

Артистка еще раз доказала, что в любом возрасте можно выглядеть неотразимо. Главное – любить себя, заботиться о себе и теле, всегда выбирать себя.

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Джей Ло позировала в кружевном белье

Любительница миллионов обольстительно позировала в гримерной. Джей Ло предстала перед камерой в кружевном полупрозрачном комплекте синего цвета, состоящего из бюстгальтера и крошечных трусиков. Наряд идеально подчеркнул аппетитную фигуру звезды.

На плечах у Лопес был легкий халатик, волосы она собрала в небрежную прическу, а на лице сделала макияж в чудесных оттенках, которым подчеркнула естественную красоту.

Дженнифер Лопес в эротическом белье / Фото из инстаграмма звезды

За страницей Джей Ло в инстаграмме следят более 250 миллионов пользователей сети. В комментариях они активно обсуждают серию этих пикантных снимков и засыпают исполнительницу комплиментами.