От детской влюбленности к разводу: что объединяло Джейсона Момоа и Лизу Боне

Когда то Лиза Боне устроила своему бывшему мужу Джейсону Момоа невероятный сюрприз – на его день рождения привезла детей в Австралию, где проходили съемки фильма "Аквамен". Таким образом, женщина решила поддержать своего мужа.

Сегодня Джейсон Момоа отмечает свой 44-й день рождения. Впрочем, с Лизой Боне они уже больше года не вместе. До сегодняшнего дня официальной версии разрыва никто не озвучил, а в СМИ приписывают Момоа новый роман. Где истина – 24 Канал воспроизвел невероятную историю любви легендарной пары.

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Детская влюбленность – взрослая мечта

Ему было 8 лет, когда Джейсон Момоа впервые увидел тогда еще по телевизору 20-летнюю Лизу Боне. Он мгновенно влюбился в красавицу, несмотря на то, что та была замужем за рокером Ленни Кравицем. Уже тогда мужчина не исключал реальной возможности жениться на ней.

Первая встреча будущих супругов произошла в 2005 году в джазовом клубе Лос-Анджелеса. К тому моменту Лиза уже рассталась с Ленни и имела от него дочь Зои.

У меня внутри вспыхнул фейерверк,

– делился эмоциями первой встречи Джейсон со своим другом.

Затем они вместе уехали из клуба и Боне поразила Момоа своей любовью к пиву. Уже через два года у пары родился общий ребенок – дочь Лола. А в конце 2008 года звездная семья пополнилась еще на одного – сына Накоа-Вульфа.

Джейсон Момоа и Лиза Боне / Instagram_prideofgypsies

Долгожданная женитьба

Два ребенка, первая совместная работа в фильме "Дорога чести" и более 10 лет вместе, но до 2017 года штамп в паспорте эту пару не объединял. Случайно в СМИ попала информация о тайной свадьбе Джейсона и Лизы. Актер назвал это "сливом".

Я женат на своей жене 12 лет. Это просто собрание родных и празднование нашей любви,

– комментировал Момоа.

Дальше пара уже в официальном статусе только вместе появлялась на всех красных дорожках.

Стричься – нельзя

Брутальный образ Джейсона Момоа дополняют его длинные волосы. Мужчина вспоминал, что на момент знакомства с Лизой у него даже были дреды. И он боялся, что это не понравится Боне. Впрочем, именно женщина стала стимулом никогда не ходить в парикмахерскую.

Моя жена бросила бы меня, если бы я подстригся. Поэтому я не делаю этого,

– объяснял свой стиль мужчина.

Чего только не сделаешь для жены! Джейсон демонстрировал заботу о своей возлюбленной. Одеть ее в свой жакет прямо на красной дорожке – легко! Отреставрировать первое авто – нет проблем. Даже с бывшим мужем наладить отношения и стать ему названным братом – тоже можно!

Джейсон Момоа и его легендарная прическа / Фото из открытых источников

Неожиданный развод

Январь 2022 года ошеломил пару. Тогда Джейсон и Лиза объявили о разводе!

Мы все ощутили давление и изменение этих трансформационных времен. Разворачивается революция, и наша семья не исключение…,

– писал актер в своей соцсети.

При этом он подчеркнул, что они не разводятся внутри семьи и продолжат вместе заботиться о своих детях. В то время Джейсону было 42 года, а Лизе – 53. Общая разница в возрасте пары составляла 12 лет.

Лиза Боне и Джейсон Момоа вместе с детьми / Фото из открытых источников

Стало ли это причиной разрыва – до сих пор звезды не комментируют свои частные подробности. Момоа поздравлял жену с прошлым днем рождения и на рождественские праздники приехал с елкой, чтобы провести это время с семьей. Даже когда перед этим актеру приписывали новый роман с Эйзой Гонсалес.