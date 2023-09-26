Ничего не скрывает: дочь Мадонны показала новый очень откровенный образ

Дочь Мадонны, 26-летняя Лурдес Леон, опубликовала очередное сообщение в Инстаграме. Звезда еще раз взбудоражила поклонников новым пылким образом.

Лурдес появилась в полупрозрачном платье в полоску. Вероятно, это был новый проект для испанского Vogue.

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Дочь поп-дивы Мадонны Лурдес поражает своей откровенностью. Она продемонстрировала горячий образ в полупрозрачном платье, которое чередовалось полосками, узорами и подчеркивало фигуру женщины.

Лурдес Леон показала новый образ / Инстаграм звезды

В эти выходные Лурдес выступила на одном музыкальном фестивале в Испании под сценическим псевдонимом Lolahol.

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В августе 2022 года она выпустила свой первый сингл Lock&Key. Ее звездная мама сразу похвалила за работу.

Я так тобою горжусь, Лола,

– отметила она в своей соцсети.

Ранее Мадонна рассказывала, что считает дочь гораздо талантливее себя. По ее словам, Лурдес невероятная танцовщица, актриса и искусная пианистка. 26-летняя звезда-новичок вспоминала, какие советы давала ей известная мама.

Моя мама очень настойчиво заставляет меня думать о том, благодаря чему я хочу быть известной, кроме внешности,

– объясняла она.

И пока Лурдес определяется с окончательным направлением, свою внешность она не прячет в глубокий сундук. Так, на одном мероприятии от "Victoria's Secret" она поразила совершенно прозрачным платьем в сеточку.

Не менее откровенный образ Lolahol выбрала для рекламы сумок одного известного бренда. Свой стиль минимализм она дополнила массивными цепями.

А в мае в Нью-Йорке она появилась в одном из клубов в прозрачном боде с корсетом, который поддерживал талию. По словам Лурдес, там создают новое поколение танцевальной музыки.