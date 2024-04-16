Братья-близнецы встретили сестер-близняшек: как сложилась личная жизнь Дмитрия и Виталия Капрановых

Братья Капрановы - Виталий и Дмитрий – как писатели, публицисты и издатели навсегда изменили к лучшему украинскую литературу и вошли в ее историю. Капрановы реализовались не только в творчестве, но и в семейной жизни. К сожалению, жизненный путь Дмитрия оборвался 16 апреля 2024 года.

Истории любви Капрановых начались во времена их юности. Тогда братья-близнецы встретили двух сестер-близняшек: Инну и Светлану. Love 24 рассказывает, что известно об их личной жизни.

Обратите внимание От сценария к реальности: кем на самом деле были влюбленные Джек и Роуз из "Титаника"

"Мы выбрали жен на ю-зе-фа"

Познакомились будущие влюбленные в Очакове. Туда Инна и Светлана приехали на летние каникулы к маминой подруге. Братья Капрановы отмечали, что это была красивая история в стиле своего времени (такое не повторишь). Виталий, Дмитрий, Инна и Светлана вместе гуляли по городу, отдыхали на пляже и катались на лодочках.

А когда лучшее лето завершилось, долго переписывались и обменивались фотографиями. Капрановы вспоминали, как ходили в переговорный пункт, чтобы поговорить с будущими женами, которые были в другом городе. Капрановым повезло: там работал их одноклассник, поэтому по блату удавалось сэкономить.

"Разве это можно повторить? И разве современная молодежь поймет, о чем вообще идет речь? Мы обменивались улыбками, они – смайликами. Это не лучше и не хуже, это – другое", – делились Капрановы.

А потом была свадьба, которая стала событием для всего Очакова. В местном ЗАГСе в тот день отменили все свадьбы: потому что всем было интересно, как братья-близнецы женятся на сестрах-близняшках. О признании братья Капрановы часто шутили, что выбрали жен на "ю-зе-фа", а впоследствии честно признались любимым в этом.



Свадьба Капрановых стала событием для Очакова / "Пара молодая"

На свадьбу пришло двести гостей. А Инна и Светлана впоследствии рассказали, что у них были наряды, как у принцесс. Сначала девушки не хотели надевать традиционные свадебные платья, однако впоследствии мама все-таки убедила их изменить решение. В конце концов, над свадебными платьями для сестер колдовала дизайнер, которая впоследствии начала работать у Пьера Кардена.

Браки оказались очень счастливыми. У Светланы и Дмитрия родилось двое сыновей, у Инны и Виталия – сын и дочь. Детей на "своих и чужих" никто не делил. Всех потомков одинаково любили и вместе воспитывали. Братья занимались творчеством, а их жены реализовались в туристическом бизнесе. Жили семьи в одном большом и счастливом доме под Киевом.