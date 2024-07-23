"С ней я могу быть ботаном": кому принадлежит сердце звезды "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа

Звезда "Поттерианы" Дэниел Рэдклифф 23 июля празднует 35-й день рождения. О личной жизни исполнителя роли знаменитого "мальчика, который выжил" известно очень мало. Знаменитость с 2012 года состоит в отношениях с актрисой Эрин Дарк и умело скрывает их от любопытных объективов папарацци.

Влюбились на съемочной площадке

О том, кто пленил сердце актера, который еще в детстве прославился на весь мир, рассказывает Love24.

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То ли из-за чрезмерной публичности в детстве, то ли просто из-за нежелания делиться личным, Рэдклифф очень редко говорит о своей партнерше. Известно, что в 2012 году актер влюбился в коллегу по съемочной площадке фильма "Убить своих любимых" американку Эрин Дарк. Сначала они показывали чувства на экране, а впоследствии влюбились по-настоящему.

Кстати, как-то Рэдклифф признался, что в фильме "Убить своих любимых" вообще не играл, флирт с Эрин был настоящим.

Когда Дэниел все же говорит об Эрин публично, то делает это очень нежно. В 2020 году в интервью изданию Metro актер признался, что считает себя "ботаном". Мол, он делает очень много "скучных вещей", а потому всегда стеснялся быть настоящим возле девушек. Только с Эрин Дэну полностью комфортно.

Это прекрасно, когда ты находишь отношения, в которых можешь быть настоящим. Это так: "О, я могу делать все это, и ты не против". Это фантастически,

– признался актер.

Он отмечает, что очень счастлив со своей партнершей и имеет замечательную жизнь. Дэна и Эрин объединяет не только романтика, но и любовь к кинематографу и театру. Актеры неоднократно работали над совместными проектами и им это хорошо удавалось. Рэдклифф очень ценит то, что разделяет свою страсть с любимой.

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"Эрин и сын – лучшее, что со мной случалось"

В 2023 году у пары родился сын. Сначала актеры скрывали пол малыша, но летом рассекретили его всему миру. Исполнитель роли Гарри Поттера считает отцовство лучшим, что с ним когда-либо происходило. Своего сына актер держит подальше от глаз публики, потому что хочет сохранить его приватность.

Хотя влюбленные крайне редко сопровождают друг друга на публичных мероприятиях, но в июне этого года Эрин пришла на церемонию награждения "Тони", чтобы поддержать любимого. В своей речи актер поблагодарил женщину: "И моя любовь Эрин – ты и наш сын – лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я очень тебя люблю, большое спасибо".

Интересно, что хоть влюбленные вместе уже 12 лет, но они до сих пор не женаты. Однако, как видим, это не мешает им быть счастливыми.