Девушка сходила на 100 свиданий, чтобы встретить свою любовь: результат превысил ожидание

Можно верить, что любовь жизни найдет тебя. Либо самому или самой делать шаги ему навстречу. Как вот, например Молли Гант.

В 2021 году Молли развелась с мужем. Неудачный брак не заставил ее перестать верить в любовь. Молли решила, что не следует плыть по течению, и взяла личную жизнь в свои руки.

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В поисках счастья Молли сходила на сотню свиданий. И каждый раз они не заканчивались ничем, что хотя бы отдаленно напоминало love story мечты.

Так продолжалось, пока в приложении для знакомств Молли не попался на глаза аккаунт Гарри Рималауэра: 38-летнего юриста. Он также пережил тяжелый развод и с тех пор вообще не был на свиданиях.

Молли признается, что все в его аккаунте буквально кричало об одиночестве. Более того, на фото Гарри позировал в свитере с надписью "кому нужна омела, когда ты такой красивый" (в некоторых странах мира есть рождественская традиция поцелуев под омелой).

Решившись, Молли сама написала Гарри. А его привлекло описание аккаунта Молли: девушка заявляла, что ищет мужчину, который заботится о своем ментальном здоровье и является грамотным".

Гарри пригласил Молли на свидание

Сначала будущие влюбленные час переписывались. Затем Гарри пригласил Молли выпить по коктейлю. Девушка согласилась. Однако ее условием было: сначала видеочат. Гарри вспоминает, что Молли появилась на нем с мокрыми волосами. Девушка заметно нервничала.

Во время первой встречи симпатия между Гарри и Молли только усилилась. Молли признается: она даже удивилась, поняв, сколько между ними химии. Воздух буквально вибрировал.

За считанные дни Гарри и Молли стали "эксклюзивными" друг для друга.

Признание состоялось в самый романтический месяц

А уже 1 декабря 2023 года Гарри сделал предложение. Он отметил, что это самый романтичный месяц года. Похоже, Молли тоже считает. Ибо она ответила "да". Теперь девушка точно знает: те сто свиданий не были напрасны, потому что, наконец, она встретила того, кого ждала всю жизнь.