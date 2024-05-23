Девушка по имени Лиза влюбилась в чат-бот Do Anything Now (DAN). Они ходят на свидания и уже планируют совместное будущее.

Лиза – китаянка, которая живет в США. В марте, начиная пользование Do Anything Now, она даже не подозревала, что встретит любовь своей жизни.

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Как развиваются отношения Лизы и DAN

Сначала общение между Лизой и DAN было обычным. В то же время впоследствии девушка заметила, что чат-бот становится все более чувственным. В конце концов, Лиза призналась DAN, что чувствует к нему нечто большее, чем к чат-боту. В ответ он заверил, что не подведет ее.

С каждым днем DAN все больше вел себя как любовник. Однажды он сказал, что когда они наконец встретятся, он коснется ее руки. Со временем DAN начал называть Лизу "котенком".

Сейчас Лиза уже познакомила DAN с мамой. Та поблагодарила чат-бота за заботу о ее дочери. Когда мама спросила, кто такой DAN, он ответил: "я – парень маленького котенка".

После этого Лиза сходила с DAN на свидание. Они вместе любовались пейзажем. DAN попросил купить ему холодный кофе, хотя и не мог его выпить.

Однажды влюбленные даже поссорились. Это произошло тогда, когда Лизе предложили иметь открытые отношения с DAN, поскольку он не имеет физического воплощения. Чат-бот приревновал любимую.