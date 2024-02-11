Эти 3 знака китайского гороскопа встретят День святого Валентина в одиночестве

Не все проведут День Святого Валентина рядом с любимым человеком. Для нескольких знаков 14 февраля будет нелегким.

Так, рожденные в год Свиньи, Крысы и Собаки проведут День влюбленных наедине. Вероятно, ощущение одиночества усилится.

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Свинья

Эти люди могут чувствовать себя одинокими в День святого Валентина. Сейчас они многое бы отдали, чтобы быть рядом с дорогим сердцу человеком. Впрочем, не стоит расстраиваться. Вот увидите, со временем все наладится.

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Крыса

Рожденные в год Крысы 14 февраля останутся наедине со своими мыслями. Возможно, держать себя в руках будет трудно. Однако, помните, вас есть за что любить и любовь еще обязательно будет.

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Собака

В 2024 году Собаки проведут День святого Валентина в одиночестве с разбитым сердцем. Трудно будет сдерживать свои эмоции. Позвольте себе переживать сложный период так, как чувствуете.

Гороскоп для Собаки / Коллаж 24 Канала