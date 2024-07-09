"Холостяк", пара-бренд и "тихий развод": как развивались отношения Квитковой и Добрынина

Даша Квиткова и Никита Добрын были одной из самых ярких пар украинского шоубиза. Своим примером они доказали: история из "Холостяка" может перерасти в семью. По состоянию на 2024 год история их пары – завершена. Однако у экс-пары растет сын Лев.

Во вторник, 9 июля, Даша Квиткова празднует День рождения. В этот день вспоминаем ее историю любви, которая подошла к завершению, но от этого не стала менее важной.

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От "Холостяка" до свадьбы

Никита Добрынинов был главным героем 9 сезона шоу "Холостяка". На проекте он встретил Дашу Квиткову, которая и одержала победу в финале. Впоследствии Никита признался: Даша – именно та девушка, которую он так долго искал. А она заметила, что нашла на "Холостяке" главное – счастливые отношения. Интересно, что Никита признался в любви на День влюбленных, а Даша – во время романтического путешествия в Копенгаген на День рождения Никиты.

Предложение состоялось на Бали. Поженились Никита и Даша в мае 2020 года. Празднование было довольно скромным, ведь счастливый день пришелся на пик пандемии COVID-19. Молодожены выпили кофе на летней террасе и поехали домой есть "Киевский торт".



Свадьба Никиты и Даши в пандемийном Киеве / holostyakstb

После свадьбы Даша и Никита наслаждались новым статусом. Они часто комментировали свои отношения и охотно делились с поклонниками счастливыми фотографиями.

Мой дом – в уголках твоих глаз – морщинки. Это твои кудрявые волосы и наша общая любовь к сериалам. Это там, где я кладу тебе голову на колени. Где мы кричим наши любимые песни в автомобиле и одним поцелуем в голову создаем невозможный уют. Ты и есть мой дом,

– признавалась Даша.

Счастливое отцовство

В 2021 году Даша и Никита сообщили радостную новость: они – в ожидании первенца. Чтобы сообщить о предстоящем пополнении в семье, влюбленные опубликовали трогательное фото с Мальдив. Тогда Даша заметила, что они "умножили их любовь". Кроме того, она призналась: когда увидели две полоски на тесте, оба не сдержали слез. А во время УЗИ, когда впервые встретились с малышом, – просто рыдали



Счастливый момент супругов / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Мальчик появился на свет 13 июля 2021 года – через несколько дней после Дня рождения самой Даши. Малыша назвали Львом. Рождение сына Даша прокомментировала словами: "сегодня наши сердца заново родились".



Первая встреча со Львом / Фото из инстаграма Даши Квитковой

После рождения малыша супруги переживали кризис. Даша признавалась, что им с Никитой не хватает времени друг на друга. Чтобы спасти брак, они улетели на романтический уикенд в Барселону.

А дальше была полномасштабная война

24 февраля 2022 года Даша, Никита и Лев встретили в Киеве. Никита – родом из Черновцов. Супругам предлагали выехать к его родным, но они отказались. Считали, что дорога туда может быть еще опаснее, чем пребывание в Киеве. Никита пошел в тероборону, а Даша со Львом прятались в бункере.

"Если бы у меня не было маленького ребенка, я бы сама волонтерила. Но сейчас единственное, как я могу помочь и быть полезной – это информативно и финансово", – рассказала Даша.

Первый День рождения Льва семья отпраздновала в Киеве. Впоследствии Даша призналась, что они с Никитой уже работают над вторым ребенком.

Развод был, как гром среди ясного неба

В январе 2023 года Даша ошеломила поклонников заявлением: они с Никитой больше не живут вместе. Официальный развод состоялся в июне того же года.

"Наши отношения развивались очень стремительно. Мы отдавали друг другу всех себя, были вместе 24/7. В какой-то момент поняли, что очень перенасытились друг другом. А также сейчас мы по-разному развиваемся. На фоне этого мы "задушили" морально друг друга", – рассказала Даша.

Имущество экс-супруги делили через суд. Дом под Киевом, который приобрели вместе, решили продать.

Впоследствии развод прокомментировал и Никита. Он заявил, что это были очень серьезные отношения. Их с Дашей связывали очень сильные чувства. Однако, к сожалению, так происходит, что у людей не совпадают цели и ценности, и они начинают двигаться каждый своим путем.

Даша отметила, что со своей стороны боролась за эти отношения до последнего. А во время развода у нее еще были чувства к Никите. В то же время они расставили все точки над "и" и вместе воспитывают Льва.

Стоит заметить, что слухи о новых отношениях Даши появляются регулярно. В то же время они ни разу не подтверждала, что встретила новую любовь.