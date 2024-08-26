Невеста перед свадьбой узнала об измене любимого: то, что она сделала, не ожидал никто

Для Линдси Слейтер свадьба должна была стать одним из самых счастливых дней в жизни. В то же время за считанные часы до праздника она узнала, что любимый изменил ей. Казалось бы, все должно было пойти наперекосяк.

Адвокат Линдси отнеслась к предстоящей свадьбе со всей серьезностью. Все должно было быть просто идеально. Всего на праздник потратили почти 2 миллиона гривен. Поэтому новость об измене жениха, с которым они были вместе 12 лет, не заставила Линдси отказаться от свадьбы.

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Как Линдси спасла свой праздник

Измена разбила Линдси сердце. В то же время она решила, несмотря на все, пить игристое и танцевать в компании "своих" людей. Приглашение для 70 человек не отменили. Гостей развлекал ди-джей. Все наслаждались вечером и поднимали тосты за Линдси.

Я расстроена. Было слишком поздно отменять все планы, потому что деньги уже не вернуть. Гости шокированы. Однако я почувствовала себя свободной. Вокруг было столько любви, поэтому я поняла, что он мне не нужен. Решила провести день с друзьями и семьей, а не сидеть дома и плакать,

– заявила Линдси.



Линдси на собственной свадьбе / Daily Star

Впоследствии начали ужин из трех блюд. На этом этапе все уже и забыли, что жених вообще должен был быть.

К слову, Линдси не отказала себе в удовольствии надеть свадебное платье за более чем 60 тысяч гривен. Она была прекрасной невестой. И ей не нужен был мужчина, чтобы чувствовать себя счастливой.

Интересно, что в свадебное путешествие на остров Крит Линдси отправилась с лучшим другом. В сети отмечают, что, возможно, это начало совсем другой истории.