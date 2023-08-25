Лучший или худший: что делает поцелуй неповторимым

Поцелуй – не только способ выразить свои чувства к партнеру. Это еще и хороший способ как прекратить спор и невербально извиниться. 25 августа в мире отмечают неофициальный праздник – день примирительного поцелуя.

Мы же поговорим о том, как сделать поцелуй самым незабываемым для своего партнера и какие четыре аспекта могут на него повлиять.

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Секреты поцелуя

Каждый точно хотя бы раз в жизни чувствовал тех самых бабочек в животе во время поцелуя с любимым партнером. Это одна из составляющих романтических отношений в паре и часть сексуального самовыражения.

В исследовании, проведенном в 2020 году, обнаружили, что чем больше люди целовались, тем позитивнее они испытывали секс со своим партнером. А также были удовлетворены своими отношениями.

Целующиеся пары больше довольны своими отношениями / Pexeles

Что же делает поцелуй великолепным? Исследователи выделяют 4 главных аспекта:

физические компоненты: кто как шевелил губами или каким было дыхание – это влияет на романтику поцелуя;

кто как шевелил губами или каким было дыхание – это влияет на романтику поцелуя; тот, с кем целуетесь: именно партнер определяет оттенки вашего поцелуя. Если вы испытываете симпатию или страсть – тогда и во время поцелуя у вас появятся те самые бабочки в животе;

именно партнер определяет оттенки вашего поцелуя. Если вы испытываете симпатию или страсть – тогда и во время поцелуя у вас появятся те самые бабочки в животе; место поцелуя: контекст и обстоятельства очень важны в сочетании с поцелуем. Романтическая поездка, танец в ночном клубе или совместный просмотр фильма в пижамах дома на диване – такой контекст оказывает большое влияние на то, чтобы вы запомнили свой поцелуй;

контекст и обстоятельства очень важны в сочетании с поцелуем. Романтическая поездка, танец в ночном клубе или совместный просмотр фильма в пижамах дома на диване – такой контекст оказывает большое влияние на то, чтобы вы запомнили свой поцелуй; эмоции: то, что вы почувствовали во время поцелуя с партнером и определит, был ли он лучшим или худшим в вашей жизни.

В общем, лучшие поцелуи происходят с теми, с кем партнеры находятся в серьезных отношениях, имеют общие эмоции, воспоминания, переживания. А самый плохой – когда чувствуется физическое отвращение.

Даже в исследовании около 44% участников потеряли романтический или сексуальный интерес к кому-то из-за не идеального опыта поцелуя.

Лучший поцелуй с теми, к кому есть подлинные чувства / Pexeles

А вот секретом к идеальному поцелую исследователи назвали… разговор. Определите, что больше всего вам нравится в поцелуе и проговорите это с партнером. Тогда такое выражение любви или примирения будет наилучшим для обоих.