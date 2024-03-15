Любовники прогнали жену: в Чернигове женщина застукала мужа во время секса со своей подругой

В Чернигове осудили женщину, которая напала на любовницу своего мужа. Но есть нюанс – это была ее лучшая подруга.

На следующий день жена пришла отомстить любовнице

По данным суда, эта история случилась несколько месяцев назад. Вечером 20 ноября 2023 года женщина пришла в общежитие к своей подруге и точно не ожидала увидеть там своего мужа.

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Когда женщина открыла дверь, то застукала подругу и мужа с поличным. Свою злость женщина решила вылить не на мужа, а на подругу, и начала громко кричать. Муж за женой не побежал, а остался с любовницей и даже прогнал свою женщину. Он вернулся домой только на следующее утро, тогда нападающая пошла к уже бывшей подруге, чтобы якобы вернуть ей подарки.

По данным суда, жена порезала подругу ножом, от чего та получила тяжкие телесные повреждения.

На суде жена заявила, что это любовница была агрессивной, а она на нее не нападала. Однако, по словам подруги, жена пришла к ней на следующий день с ножом. Она якобы закрылась с любовницей в комнате и начала ей угрожать, обзывать и резать ножом. Это подтвердили и свидетели. Состояние пострадавшей ухудшилось на следующий день, поэтому она обратилась к медикам.

Кстати, любовница просила суд строго не наказывать свою бывшую подругу. Она говорила, что не имеет к ней претензий. Но суд решил лишить жену свободы на 6 лет. Поскольку женщина была на испытательном сроке из-за другого преступления, то окончательное наказание ей выбрали – 6 лет и 6 месяцев тюрьмы.