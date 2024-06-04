Медиамагнат миллиардер Руперт Мердок, которому уже исполнилось 93 года, женился в пятый раз. Его избранницей стала 67-летняя Елена Жукова –бывшая теща Романа Абрамовича.

Известно, что пара познакомилась на вечеринке, которую организовала Венди Дэн – одна из бывших жен Мердока. До брака с Еленой он был женат четыре раза и имеет 6 детей.

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Свадьба Руперта и Елены состоялась в имении мужа в Калифорнии.



СМИ уже опубликовали первые кадры со свадьбы / NEWS CORP

Что известно о Руперте Мердоке

Для Елены это – уже вторая свадьба с миллиардером. Первым был – российский миллиардер Александр Жуков. В этом браке родилась Даша Жукова – бывшая жена Романа Абрамовича.

Между тем состояние Руперта оценивают в 20 миллиардов долларов. Заключили ли счастливые супруги брачный контракт, пока неизвестно. Известно, что мужчина владеет рядом влиятельных СМИ. В частности, говорится о Sun, Times, Wall Street Journal, Fox News.

Только в 92 года Руперт ушел с должности председателя правлений собственных медиакорпораций. Сейчас медиаимперией руководят его дети. Что ж, после свадьбы отца с россиянкой Жуковой они, возможно, добавят еще больше эфирного времени, чтобы осветить преступления, которые совершают россияне.