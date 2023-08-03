Как изменились отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон за 29 лет: история любви

Прошло уже более 15 лет с тех пор, как мы последний раз видели Дженнифер Энистон и Брэда Питта как пару, их роман, безусловно, войдет в учебники истории. Хотя звезды были вместе 7 лет, из них – 5 лет женаты, их отношения не закончились разводом в 2005 году.

Между их свадьбой за миллион долларов, появлением Брэда как гостя в "Друзьях" и культовым воссоединением в 2020 году, есть еще много интересного. В материале 24 Канала расскажем о том, как изменились отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон за последние 29 лет.

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История любви Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые встретились в 1994 году, однако встречаться они начали только в 1998 году.

Брэд сделал Дженнифер предложение в 1999 году, и в следующем году они поженились.

После пяти лет брака пара объявила о своем разводе в начале 2005 года. Брэд женился на актрисе Анджелине Джоли, а Дженнифер вышла замуж за Джастина Теру.

Они оба расстались со своими супругами и с тех пор остались близкими друзьями.

1994 год: случайная встреча

В отличие от их романа, первая встреча была случайной. Пара познакомилась где-то в 1994 году из-за своих менеджеров, оказавшихся друзьями. "Он был просто милым парнем из Миссури, понимаете?", – сказала Джен журналу Rolling Stone в 2001 году: "Нормальный парень".

1998 год: первое свидание

Их отношения не были романтичными до первого свидания четыре года спустя. Брэд только что расстался с актрисой Гвинет Пэлтроу, а Дженнифер с актером Тейтом Донованом, что побудило их менеджеров назначить свидание. В 2004 году Джен сказала Дайан Сойер, что "вечер был очень легким", а свидание "было очень веселым".

12 сентября 1999: дебют на красной дорожке

Впервые пара прошла по красной дорожке на 51-й церемонии вручения премии Эмми, подтвердив слухи об отношениях.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Brides

29 ноября 1999 год: кольцо

Во время совместного посещения концерта Стинга 29 ноября 1999 года голливудские звезды вышли на сцену, чтобы продемонстрировать новый аксессуар Дженнифер – кольцо! Известно, что актер потратил 500 тысяч долларов на нее.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Brides

29 июля 2000: свадьба года

Самой большой звездной свадьбой 2000 года, несомненно, стала летняя свадьба Брэда и Джен. Пара вышла замуж у скалы с видом на Тихий океан в Малибу на глазах у 200 гостей. Брэд хотел, чтобы частный дом выглядел как дзен-сад, поэтому он заказал 50 тысяч роз, глицинию, тюльпаны и цветы лотоса. Безупречная невеста, Джен, была одета в расшитое бисером свадебное платье с открытой спиной от Лоуренса Стила. Молодожены танцевали под песню "Как ты выглядишь сегодня вечером". Невероятное мероприятие завершилось 13-минутным фейерверком и обошлось паре примерно в 1 миллион долларов.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Brides

22 ноября 2001: приглашена роль в сериале "Друзья"

Пара играла вместе в 2001 году, когда Брэд появился как гость в популярном ситкоме "Друзья". Эпизод под названием "Эпизод со слухами" вышел в эфир 22 ноября 2001 года, и персонаж Брэда действительно ненавидел Рэйчел Грин, которую, как известно, сыграла его жена.

1 февраля 2003: он – любовь всей ее жизни

Когда во время интервью Дженнифер для обложки журнала W Magazine в 2003 году ее спросили, был ли Брэд любовью ее жизни, она ответила: "Он любви всей моей жизни? Я не знаю, я никогда не отвечаю на это да, но, безусловно, он есть большая любовь в моей жизни".



Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Brides

Февраль 2004: детская лихорадка

В этом году актриса сказала, что готова родить ребенка со своим мужем: "Настало время. Вы знаете, я думаю, что я смогу работать с ребенком, я думаю, что вы можете работать с беременными, я думаю, вы можете делать все это".

Май 2004: мистер и миссис Смит

В 2004 году распространились слухи об измене Брэда с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. В 2006 году Джоли рассказала Vogue, как они с Брэдом начали влюбляться на съемках фильма, сказав: "Из-за фильма мы оказались вместе, чтобы делать все эти сумасшедшие вещи, и я думаю, что мы нашли эту удивительную дружбу и партнерство, которые просто внезапно состоялись".



Брэд Питт и Анджелина Джоли / Brides

7 января 2005: досадная разлука

После пятилетнего брака и семилетних отношений Брэд и Дженнифер объявили о своем расставании 24 января 2005 года. В заявлении People говорилось: "Мы хотели бы объявить, что после семи лет совместной жизни мы решили официально развестись. Мы хотели бы объяснить, что наше расставание не является результатом спекуляций, о которых сообщают таблоиды. Это решение является результатом длительных размышлений. Мы счастливо остаемся преданными и заботливыми друзьями с большой любовью и восхищением друг другом. Мы заранее просим вас проявить доброту и отзывчивость в ближайшие месяцы".

25 марта 2005: представление документов

Дженнифер подала на развод с Брэдом 25 марта 2005 года.

В то время как Брэд начал выставлять напоказ свои отношения с актрисой Анджелиной Джоли сразу после объявления о своем расставании с Дженнифер, звезда "Друзей" не говорила о разводе до сентября 2005 года. Тогда она сказала Vanity Fair: "Я одинока? Да. Я расстроена. Да. Бывают ли дни, когда я устраиваю небольшую вечеринку жалости к себе? Абсолютно. Но у меня тоже все хорошо. Отношения – это два человека, каждый несет ответственность".

Развод Брэда и Дженнифер был оформлен 2 октября 2005 года.



Дженнифер Энистон / Brides

15 сентября 2011: Брэд комментирует прошлое

В 2011 году Брэд сделал несколько сомнительных замечаний Parade о своем прежнем браке с Дженнифер, рассказав изданию: "Я провел 1990-е, пытаясь скрыться, пытаясь избежать какофонии знаменитостей. Меня начало тошнить от того, что я сидел на диване, скрывался. Это начало Мне стало понятно, что я намеревался попытаться найти фильм об интересной жизни, но я сам не жил интересной жизнью. Я думаю, что мой брак (с актрисой Дженнифер Энистон – 24 Канал) как-то связан с этим. , что брак был чем-то, чем он не являлся".

Однако позже он извинился за свои комментарии в интервью, сказав: "Меня огорчает, что это было истолковано таким образом. Джен невероятно щедрая, любящая и веселая женщина, которая остается моим другом. Это важные отношения, которые я очень ценю. Я пытался отметить не то, что Джен была скучной, а то, что я становился скучным для себя – и за это я несу ответственность".

В 2012 году Дженнифер Энистон обручилась с актером Джастином Теру, а в 2014 году Брэд женился на Анджелине Джоли. Их брак держал 2 года.

В 2017 году Брэд написал Джен печальному письму, в котором упомянул о Дне рождения звезды, а также их прошлом. На тот момент актриса была замужем за Теру. Но, спустя 3 года после того, в сети появилась фотография, взорвавшая интернет.

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В начале 2020 года Брэд назвал Дженнифер "хорошим другом", но потом произошло следующее: пара воссоединилась на красной дорожке Гильдии киноактеров и продемонстрировала кокетливый язык тела. После того как появились фотографии с запада, фанаты надеялись, что пара снова сойдется.

К тому же Брэд и Джен снова воссоединились в сентябре 2020 года для чтения благотворительного стола из фильма 1982 года "Крутое время в "Риджмонт Хай". Вместе с другими актерами – Морганом Фриманом, Мэттью Мак-Конагей и Джулией Робертс – Дженнифер и Дженнифер сыграли персонажей, Линду и Брэда соответственно. Пара обменялась кокетливым диалогом, и Джен в роли Линды сказала: "Привет, Брэд, ты знаешь, каким милым я всегда считала тебя?" Я думаю, ты такой сексуальный, ты подойдешь ко мне?

На сегодняшний день они остались друзьями, а Джен поделилась своими мыслями с People о повторном замужеством: "Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью и получать удовольствие друг от друга".

Брэд Питт и Дженнифер Энистон в 2023 году / Коллаж 24 Канала