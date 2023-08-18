Многочисленные романы и 55-часовой брак: все мужчины, с которыми Бритни Спирс имела отношения

К личной жизни Бритни Спирс всегда приковано внимание. На днях ее муж Сэм Асгари подтвердил слухи о разводе. Пара была вместе 6 лет, а теперь разрывает отношения. Однако, это не первый разрыв в жизни известной певицы.

До Сэма Бритни встречалась со многими артистами, актерами, пыталась строить семью, однако все эти истории любви имели печальный конец. На фоне нового развода Спирс 24 Канал расскажет, какой была ее личная жизнь от подросткового возраста и по сей день.

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Рег Джонс

В 14-летнем возрасте Бритни начала встречаться с капитаном школьной футбольной команды – Регом Джонсом, которому тогда было 17 лет. Однако эти отношения продолжались всего два года.

Джастин Тимберлейк

Еще в 12 лет Бритни познакомилась с Джастином Тимберлейком, но тогда даже не догадывалась, что когда-нибудь у них будут романтические отношения. Именно Джастин стал ее первым публичным бойфрендом. Их история началась в 1997 году, когда оба были участниками детского шоу "Клуб Микки Маауса". Этот роман длился пять лет. Поговаривали, что Бритни изменила избраннику со своим хореографом Уэйдом Робсоном, однако никто из них не комментировал это.

Затем Тимберлейк выпустил трек Cry me a river, который посвятил Спирс, а их роман назвал "влюбленностью двух 16-летних подростков".



Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото Elle

Уэйд Робсон

Были слухи, что после разрыва с Тимберлейком, Бритни несколько месяцев встречалась с хореографом Уэйдом Робсоном, который и стал причиной их разрыва.

Они вместе работали над песнями артистки, однако никакого подтверждения о романтических отношениях нет, так что это могут быть только слухи.

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Фред Дерст

Бритни и фронтмен группы Limp Bizkit Фред Дерст вместе работали и, по словам Фреда, у них закрутился роман. Это произошло в 2003 году и длилось 4 месяца. Но сама исполнительница отрицала связь с танцовщиком.

Джаред Лето

Слухи об этих отношениях неоднократно вызывали настоящий бум в Голливуде, но ни актер, ни артистка не подтверждали и не опровергали их. Была информация, что пара познакомилась в роскошном ресторане Dolce в Лос-Анджелесе в 2003 году.

Колин Фаррелл

В том же 2003 году СМИ писали о романе Бритни с актером Колином Фарреллом. Они вместе появились на премьере фильма "Рекрут", а затем папарацци застукали пару на балконе гостиничного номера. Конечно, ни один из них не подтвердил вероятный роман.

Джейсон Александр

Долгое время Джейсон и Бритни были хорошими друзьями, а в 2004 году женились в Лас-Вегасе. Это был первый официальный брак артистки, но уже через 55 часов он был аннулирован. Бритни назвала это "глупым поступком, бунтом" с ее стороны. Александр тем временем рассказывал журналистам, что был запасным аэродромом для артистки, когда та ссорилась с Тимберлейком.



Бритни Спирс и Джейсон Александр / Фото Splashnews

Коламбус Шорт

По словам актера, родители Бритни Спирс были категорически против этих отношений, а исполнительница продолжала во зло встречаться с Коламбусом.

Кевин Федерлайн

С танцором Кевином Федерлайном Бритни познакомилась в 2004 году и уже через три месяца пара сыграла свадьбу. У супругов родились двое сыновей – Шон и Джейден, однако у артистки начались серьезные проблемы – она подсела на наркотики и расшатала свою психику. В конце концов, в 2006 году Спирс подала на развод.



Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Фото Getty Images

Джейсон Травик

В 2011 году артистка ошеломила новостью о том, что снова выходит замуж. Тогда ее избранником стал агент Джейсон Травик. Казалось бы, это сказочные отношения: Джейсон сделал предложение любимой во время ужина, подарил ей роскошное бриллиантовое кольцо, они запланировали свадьбу. Однако и эти отношения Бритни потерпели крах. В 2013 году пара объявила о разрыве, не назвав причину такого решения.

Джонатан Ротем

Музыкальный продюсер подтвердил роман с артисткой, назвав их отношения "сложными". Сама же Бритни, как обычно, ничего не говорила.

Дэвид Лукадо

Адвокат Дэвид Лукадо стал избранником Бритни весной 2013 года. Муж подружился с ее сыновьями, они вместе отдыхали, но счастье было недолгим. Совсем скоро СМИ начали писать, что Лукадо интересуется другими женщинами, а затем Бритни узнала, что любимый предал ее и разорвала отношения.

Чарли Эберсол

Этот роман начался в 2014 году и длился примерно год. Впоследствии артистка и писатель заявили, что история не имела продолжения из-за загруженного графика обоих.

Семь Асгари

Эта романтическая история началась на съемочной площадке клипа Slumber Party. В 2017 году влюбленные рассекретили свои отношения, а осенью 2021 года Сэм сделал предложение любимой. Это произошло после того, как суд прекратил попечительство отца Бритни, который запрещал ей выходить замуж и рожать детей.

Летом 2023 года появились слухи, что Сэм подал на развод и требует денег, хотя они подписывали брачный контракт, в котором говорится, что в случае разрыва мужчина ничего не получит.

Однако впоследствии эти сплетни опровергли. Сэм подтвердил решение развестись, но не будет обжаловать брачный договор в суде.

После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы будем сохранять любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, и я желаю ей всегда всего наилучшего. Дерьмо случается,

– написал он в инстаграм-сторис.