"Брак онлайн" в Дии: можно ли жениться однополым парам, и как происходит "свадьба"

9 сентября в Дии запустили услугу "брак онлайн". Теперь обручиться можно за 30 минут, используя только смартфон.

После того, как услуга заработала, было получено более 800 заявок на регистрацию брака. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель директора департамента развития электронных услуг в Минцифре Валерия Ткач. Чиновница отметила, что сама вышла замуж онлайн.

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Как жениться в Дии

Валерия Ткач отметила, что в Дии можно отправить предложение жениться. Ответить на него можно в течение 14 дней.

Если мужчина и женщина согласны пожениться, сначала они должны подать заявление в приложении. Также там выбирается время церемонии. Кроме того, молодожены дают согласие на изменение фамилии, или, наоборот, выражают нежелание ее менять.

Заявление на бракосочетание нужно подать минимум за 5 дней до даты "онлайн-свадьбы".

В день церемонии молодожены должны подключиться к видеоконференции. И тогда сотрудник ЗАГС женит их по видеосвязи. Жених и невеста должны будут подтвердить личность.

Затем государственный регистратор спрашивает, хотят ли женщина и мужчина быть супругами. Если оба отвечают да, то после должны подписать актовую запись Дие подписью. Далее регистратор объявляет их мужем и женой.

Актовая запись о браке в течение 24 часов подтянется в мобильном приложении, а бумажное свидетельство можно получить или по адресу, или на отделение Укрпочты.

Могут ли пожениться однополые пары

После старта услуги в сети появилось много скринов, где мужчины присылают приглашение жениться мужчинам, а женщины – женщинам.

Валерия Ткач уточнила, что предложение можно сделать любому. Но на этапе подачи заявления это все проверяется. Происходят проверки в реестрах. Заявление подать могут только мужчина и женщина.

Кроме того, в реестрах проверяется, не находятся ли жених и невеста в другом браке.

Представительница Минцифры не исключила, что в будущем в Дии можно будет разводиться.