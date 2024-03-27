Кортеж из бронетранспортеров и "хаммеров": военные медики поженились на фронте

Счастье можно найти в самые темные времена, если не переставать видеть свет. Боевые медики Арсен и Дарья познакомились в госпитале в Днепре, а поженились на фронте.

Влюбленные служили в горячих точках фронта фактически еще с первых дней полномасштабного вторжения. Арсен прошел АТО и ООС. Парень рассказывал, что не мог быть дома, когда страна – в опасности.

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Познакомились Арсен и Дарья в госпитале в Днепре. Сначала общались, а потом поняли, что между ними вспыхнула любовь. Замечают, что предложение прошло по-военному: коротко, лаконично, но очень трогательно.

Свадьба состоялась прямо в полевом лагере

Свадьба состоялась на территории полевого лагеря. Именно там дислоцируется подразделение Арсена и Дарьи. Праздник состоялся в лучших традициях: торжественно и с хорошей забавой. Не обошлось даже без выкупа невесты. А дальше была военная программа.

Расписал влюбленных командир прямо посреди леса. Сначала Арсен и Дарья думали жениться уже после победы. Однако, побывав в горячих точках, поняли, что больше не хотят ждать ни дня.

К свадьбе готовились всем подразделением. Установили праздничные палатки и цветочную арку. Свадебный кортеж был из бронетранспортеров и "хаммеров", покрытых маскировочными сетками. Подруга молодоженов – медик с псевдо Алабама – заметила, что любовь спасет мир.