Сестры-близняшки разыграли мужей: смогли ли они отгадать своих жен

30-летние Стефани и Сэмми настолько похожи, что иногда сестер путают даже мужья. Поэтому женщины решили проверить на бдительность любимых.

Они устроили несколько раундов проверок. Кто из мужчин провалил тест – узнайте в материале.

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Проверка на внимательность и любовь

Сестры-близнецы из Флориды Стефани и Сэмми познакомились со своими мужьями в один день в 2014 году. Более того – они одновременно забеременели и теперь еще и становятся соседками. Женщины учились в одном колледже, работают вместе помощниками в клинике эстетической медицины.

Стефани и Сэмми имеют одинаковые машины и одежду. И они решили устроить проверку своим мужчинам – догадаются ли они только по силуэту кто из них кто.

Выберут ли наши мужчины правильную жену? Мы снова поставили их на испытание,

– подписали они видео.

Что ж, задача была действительно не из легких. Но в общем-то они справились с ним! По словам одной из сестер, Джонатан и Джейк (мужья Стефани и Сэмми) тоже очень между собой схожи, хоть и не братья. Они оба любят теннис и настольные игры.

Есть люди, которые не понимают, почему мы хотим быть такими похожими. Это потому, что у них нет близнеца,

– иронически отмечают сестры.

Пока семьи строят рядом одинаковые дома. Стефани и Сэмми всегда мечтали жить по соседству. И планирование в будущем доме тоже будет одинаковым.

Ну а если семьи отважатся на еще одно пополнение, то родить близнецы планируют тоже одновременно.