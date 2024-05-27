Никто не догадывался: женщина случайно узнала, что вышла замуж за своего кузена

Марселла Гилл из американского штата Юта решила публично поделиться историей, в которую сама недавно не могла поверить. Выяснилось, что она со своим мужем не просто родственные души, но и кровные родственники.

Супруги были ошеломлены

Когда Марселла выходила замуж, то даже подумать не могла, что ее избранник является ее родственником. Правду супруги узнали совершенно случайно.

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Марселла была беременной и вместе с мужем думала об имени для малыша. Супруги рассматривали разные варианты, но ни один не был для них достаточно хорошим. Муж и жена решили зайти на сайт генеалогии FamilySearch, чтобы там поискать интересное имя. Но они точно не думали, что это обернется интересным открытием.

Когда муж и жена посмотрели на собственные генеалогические деревья, то заметили, что их прабабушка и прадедушка имеют одинаковые имена. Сначала супругам это показалось забавным, но потом они поняли, что это не просто совпадение. Марселла и ее муж позвонили своим бабушкам и дедушкам и рассказали о странном открытии. Во время разговора выяснилось, что у супругов одни и те же прабабушка и прадедушка, то есть Марселла и ее муж – троюродные сестра и брат.

Заметим, что законодательство штата Юта позволяет жениться троюродным родственникам, но брак двоюродных братьев и сестер является запрещенным.

На комментарии о том, как правда не разоблачилась на свадьбе, Марселла ответила, что у них не было свадьбы. Пара поженилась в здании суда после работы.