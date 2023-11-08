"Мой мозг был влюблен": Барбра Стрейзанд о неожиданных деталях романа с известным политиком

Известная актриса и певица Барбра Стрейзанд делится подробностями своих мемуаров, и в этот раз она раскрыла невероятные подробности романа с известным политиком. Речь идет о 15-м премьер-министре Канады Пьере Трюдо.

В конце 60-х их ловили папарацци. Но сейчас Барбра призналась, что им было не суждено быть вместе. В чем дело – читайте все подробности.

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Роман Пьера и Барбры

В своей биографической книге "Мое имя Барбра" актриса рассказывает, что она познакомилась с Пьером Трюдо в 1968 году на премьере своего фильма "Смешная девушка". А до этого она прочла статью о новоизбранном премьере и даже сказала своей подруге, что это именно тот мужчина, с которым бы она хотела встречаться.

Когда Стрейзанд лично познакомилась с политиком, он показался ей самым очаровательным мужчиной.

Трюдо был очень нарядным, умным, настойчивым. Что-то вроде Альберта Эйнштейна и Наполеона (только более высокого роста). И он проделывал важную работу. Я была поражена,

– отметила она.

Актриса заметила, что Трюдо больше других ее мужчин любил светские вечеринки. Она называет его авантюристом и влюбленно вспоминает замечательную улыбку и скулы, которые "можно было бы вырезать из мрамора".

"Было приятно быть с человеком, который светил собственным светом, поэтому я могла немного остаться в тени", – пишет Стрейзанд.

Чтобы увидеться с Трюдо, Барбра даже лично приезжала в Канаду и посещала заседание парламента. Пьер еще больше покорил ее умом и харизмой.

Но впоследствии актриса поняла, что напугана интенсивностью этих отношений. К тому времени ей было 27 лет и у нее был ребенок. Трюдо был на 23 года старше нее. В один момент женщина вернулась домой, чтобы немного отдалиться от мужчины.

Он был увлекательным сочетанием противоречий, элегантным мужчиной, который все еще обладал достаточно свободным духом, чтобы носить босоножки в парламенте. Но мне чего-то не хватало. Мой мозг был влюблен, но не мое тело,

– откровенно призналась звезда.

Их история закончилась, но в течение 30 лет Пьер и Барбра поддерживали связь.

"Когда он умер, мир потерял великого лидера, а я потеряла замечательного друга", – отметила она.