10 причин зайнятися сексом сьогодні ввечері

Користь сексу для здоров’я виходить далеко за рамки задоволення від оргазму. Ви отримуєте зміцнення здоров’я різними способами: від пустощів, від зниження артеріального тиску до зменшення стресу. Читайте далі про всі відмовки, які вам потрібні, щоб запланувати секс сьогодні ввечері.

«Я знаю чоловіка, який кинув палити, пити, займатися сексом і їсти. Він був здоровий аж до того дня, коли вбив себе».

Цю стару хитрість приписують американському ведучому нічних ток-шоу та коміку Джонні Карсону. Вибач, Джонні, це може бути смішно, але ти помилився. Хоча відмова від шкідливих звичок, таких як куріння, пияцтво та рясне харчування, безперечно, покращить ваше здоров’я, відмова від сексу – ні.

Насправді, коли у вас здорові стосунки, секс є однією з найкращих речей, які ви можете зробити для себе. Ось 10 причин чому.

Знімає стрес.

Якщо ви в стресі, секс може бути останньою річчю. Але якщо ви можете підняти настрій, секс чудово знімає стрес. Сексуальний акт наповнює ваш мозок усіма видами хімічних речовин, що сприяють гарному самопочуттю, одночасно знижуючи рівень гормону стресу кортизолу.

Дофамін, який впливає на центри задоволення та винагороди мозку; ендорфіни, які можуть зменшити біль і стрес; і окситоцин, також відомий як гормон обіймів, виділяється під час сексу, з більш високим рівнем після оргазму.

Це підвищує настрій.

Окситоцин сприяє відчуттю благополуччя та щастя. І вам не обов’язково тремтіти, як зайчики, щоб відчувати це.

Дослідження 30 000 американських чоловіків і жінок у період з 1989 по 2012 рік показало, що сексу принаймні раз на тиждень у відданих стосунках достатньо, щоб зробити людей щасливими .

У деяких випадках просте виснаження — не єдина причина, чому секс відходить на другий план, ніж сон.

Це більше, ніж статевий акт, який приносить користь. Дослідження літніх людей показали, що тримання за руки, обійми, поцілунки та взаємні погладжування також сприяють кращій якості життя.

Його застосування також може запобігти депресії. Дослідження показують, що чоловіки та жінки, які мають статевий акт зі своїми партнерами, більше задоволені своїм психічним здоров’ям. (На жаль, переваги не поширилися на мастурбацію.)

Але стимул, здається, не працює для випадкового сексу чи зв’язків. Одне дослідження за участю майже 7500 студентів американських коледжів у 14 державних університетах показало, що ті, хто мав більше зв’язків, мали нижчий рівень щастя та самооцінки, а також вищий рівень депресії та тривоги.

На відміну від уявлення про те, що чоловіки більше сприймають випадковий секс, дослідники не виявили відмінностей між статями.



Покращує сон.

Пролактин, гормон, який розслабляє, також виділяється після оргазму. Поєднання пролактину та інших гормонів «гармонії» є причиною того, чому більшість людей краще сплять після сексу.

Щоб отримати найбільшу кількість пролактину, наука пропонує досягати оргазму з партнером, якщо це можливо. Дослідження показують, що рівень пролактину як у чоловіків, так і у жінок після статевого акту може бути «на 400% вище, ніж після мастурбації».

На жаль, дефіцит сну, яким страждає третина американців, також може вплинути на сексуальне задоволення. Дослідження майже 10 000 жінок віком від 50 до 79 років показало, що ті , хто спав менше семи-восьми годин на ніч, мали меншу ймовірність бути сексуально активними. Чим старша жінка, тим більша ймовірність того, що вона менше займатиметься сексом під час недосипання.



Певну роль можуть зіграти розлади сну . Наприклад, чоловіки та жінки з обструктивним апное сну, що характеризується гучним хропінням і періодами зупинки дихання, повідомляють про менш активне статеве життя.

Особливо страждають чоловіки. Для вироблення тестостерону чоловікам потрібен хороший період спокійного безперервного сну. Без цього вони можуть мати нижчий рівень тестостерону та страждати від еректильної дисфункції .

Що відбувається, коли сон покращується? Хороші новини для обох статей: лібідо підвищується.

Згідно з дослідженням 2015 року , жінки, які добре виспалися, з більшою ймовірністю відчували сексуальне бажання наступного дня. Фактично, збільшення тривалості сну на одну годину корелювало з 14% збільшенням шансів на те, що жінка вступить у секс зі своїм партнером.

Дослідники з армійського госпіталю Уолтера Ріда виявили, що використання апарату CPAP, дихального апарату, який використовується для корекції апное уві сні, покращило сексуальну функцію та задоволення для всіх чоловіків у їх дослідженні, але було особливо корисним для тих, хто страждає еректильною дисфункцією .

Це підвищує ваш імунітет.

Регулярне статеве життя також може допомогти вам боротися з хворобою.

Дослідники з Університету Вілкса в Пенсільванії запитали студентів американських коледжів, як часто вони займаються сексом щотижня, а потім порівняли рівень імуноглобуліну А, антитіла, яке функціонує як перша лінія захисту організму, у їхній слині.

Студенти, які займалися сексом один або два рази на тиждень, мали найвищий рівень імуноглобуліну А: на 30% вищий, ніж ті, хто не займався сексом, а також ті, хто займався сексом три або більше разів на тиждень. Крім того, у студентів, які перебували в довгострокових, задовільних стосунках, був найвищий рівень антитіл.

Це має сенс, якщо взяти до уваги дослідження соціальної підтримки та імунної системи. Дослідження 276 здорових добровольців в Піттсбурзькому університеті показало, що люди з найрізноманітнішими соціальними мережами, включаючи не лише коханців , а й родину, друзів та організації, найменше застуджуються.

Це знижує ризик раку простати.

Хороші новини для чоловіків: часте сім'явипорскування пов'язане з меншим ризиком раку простати.

Дослідження 2004 року , опубліковане в British Medical Journal, вивчало статеве життя понад 50 000 американських чоловіків у віці від 40 до 75 років. Чоловіки, які повідомляли про 21 або більше еякуляцій на місяць, мали менше шансів захворіти на рак простати, ніж чоловіки, які еякулювали чотири-сім разів на місяць. Подальше дослідження , опубліковане в 2016 році, показало ті ж результати.

Це покращує здоров'я серця.

Згідно з дослідженням Науково-дослідного інституту Нової Англії, чоловіки, які займаються коханням принаймні два рази на тиждень, мають на 45% менше шансів мати серцеві захворювання, ніж чоловіки, які займаються сексом лише раз на місяць або рідше.

17-річне дослідження, розпочате в 1987 році, відстежувало статеве життя понад 1000 чоловіків віком від 40 до 70 років; Дослідники виключили з результатів інші фактори ризику, такі як вік, вага, рівень холестерину та артеріальний тиск.

Жінки також пожинають користь для серця від сексу. Дослідження 2016 року показало, що жінки, які заявляли, що займаються частим, надзвичайно задоволеним сексом, мали менший ризик гіпертонії, звичайного передвісника серцевих захворювань.

«Хороша сексуальна якість може захистити літніх жінок від ризику серцево-судинних захворювань у подальшому житті», — сказав автор дослідження Хуей Лю, ад’юнкт-професор соціології Університету штату Мічіган.

Це має сенс, сказала викладач сексу та стосунків Лора Берман, через те, як жінки бачать свої сексуальні стосунки.

«Сексуальне задоволення жінки залежить не від кількості оргазмів або інтенсивності сексуального досвіду», — сказав Берман. «Це залежить від того, наскільки близькою вона відчуває людину, з якою займається сексом, через поцілунки та обійми, а також оргазми. Це ключ до її емоційного та фізичного благополуччя, яке приносить користь її здоров’ю, її серцю та всьому іншому».

Це посилює інтимність.

Хочете більше ніжності у своєму житті? Більше займайтеся сексом зі своїм партнером.

Серія з чотирьох досліджень залучених пар у Сполучених Штатах і Швейцарії показала, що секс викликає більше прихильності не лише в моменти після сексуальної близькості, але й через кілька годин, навіть у пар із дітьми або тих, хто одружений давно після «періоду медового місяця».

Крім того, для пар, які відчували більше прихильності після сексу, наслідки були помітні через шість місяців.

«Чим більше в них було сексу, тим більше прихильності; чим менше вони займалися сексом, тим менше позитивної прихильності», – сказала клінічний психолог Анік Дебро з Університету Лозанни в Швейцарії, яка керувала дослідженням.

І секс не обов'язково повинен бути статевим актом, щоб мати позитивний ефект, сказав Деброт. «Моменти, які сприймалися як еротичні або сексуально збуджуючі, також передвіщали позитивні емоції».

Співавтор CNN Ян Кернер, психотерапевт, який спеціалізується на сексі та терапії пар, погоджується. Коли пари зберігають сексуальний аспект своїх стосунків живим і недоторканим, «це призводить до загального потепління стосунків, що включає більше дотиків і несексуальної прихильності, а також більш високий рівень поваги до свого партнера», — сказав він.

Це покращує пізнання.

Якщо ви шукаєте вагому причину, щоб активізувати своє сексуальне життя з віком, ось вона.

Дослідження показують, що підтримання активного статевого життя до глибокої старості захищає і навіть покращує роботу вашого мозку та запам’ятовування. Аналізуючи дані Англійського довгострокового дослідження старіння, британські дослідники виявили, що сексуально активні чоловіки у віці від 50 до 89 років мають покращені когнітивні функції, які вимірюють послідовністю чисел і запам’ятовуванням слів, навіть після поправки на якість життя, самотність, депресію та фізичну активність.

Жінки мали таку ж користь від сексу для пам’яті, але не для послідовності чисел.

Жінки мали таку ж користь від сексу для пам’яті, але не для послідовності чисел.

І чоловіки, і жінки, які були більш сексуально активними, показали кращі результати в тестах, ніж ті, хто займався менше сексом.

У подальшому дослідженні дослідники виявили, що секс принаймні раз на тиждень є значним прогностичним фактором покращення когнітивних функцій, особливо вільного мовлення.

Це обмежує біль.

Дослідження показали, що сексуальна активність може зменшити менструальні болі, хронічний біль у спині та ногах, навіть мігрень.

Опитування 1000 німців, які страждають на головний біль у 2013 році , показало, що 30% пацієнтів із кластерним головним болем і 60% осіб із мігренню повідомили про часткове або повне полегшення болю, якщо вони займалися сексом під час епізоду.

Дослідник оргазму Баррі Комісарук з Університету Рутгерса вказує на дослідження , яке стверджує, що «сенсорний сигнал, створений вагінальною стимуляцією, створює потужний знеболюючий ефект» і, за його словами, не заважає тактильній чутливості.

У дослідженні , проведеному Комісаруком у співавторстві з дослідницею сексу з Rutgers Беверлі Віпл, яка ввела термін «точка G», вони виявили, що тиск приємної вагінальної стимуляції підвищує переносимість болю на 40%. Коли жінки досягли оргазму, їх толерантність до болю зросла майже на 75%.

Вчені приписують гормонам, що виділяються під час сексу, як-от ендорфінам, які блокують біль і стрес, і окситоцину, гормону, який допомагає матерям і немовлятам налагоджувати зв’язок і який має болезаспокійливі властивості .

Це вправи?

Чи може секс бути формою фізичних вправ? Так, начебто, якщо ти молодий і здоровий і витрачаєш на це хоча б 30 хвилин.

Дослідження 20 молодих здорових пар показало, що вони спалювали в середньому 85 калорій за кожну півгодинну прогулянку в ліжку . Чоловіки спалювали більше, ніж жінки, приблизно 100 калорій проти 69.

«Для порівняння, — пишуть автори дослідження, — рівень інтенсивності сексуальної активності може бути вищим, ніж під час ходьби зі швидкістю 4,8 км/год, але нижчим, ніж під час бігу зі швидкістю 8 км/год».

Тим не менш, чоловік спалив би приблизно однакову кількість калорій за півгодини приготування їжі, роботи барменом або водіння вантажівки, тоді як жінки отримують такий самий результат, працюючи за столом і сидячи на нарадах.

Але що веселіше? Крім того, експерти вказують на інші переваги вправ від сексу: розтягнення м’язів і сухожиль, згинання суглобів і прискорення дихання, частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, які у здорового чоловіка чи жінки можуть зарядити організм енергією.