Секс является важным аспектом взаимодействия между партнерами и может улучшить качество жизни и помочь построить глубокие отношения. Однако во время интимных моментов некоторые слова могут быть лишними и повлиять на эмоциональное состояние как во время, так и после секса.

Чтобы сохранить здоровые отношения в паре, будьте осторожны со своими словами. Сексологи советуют все же избегать определенных фраз, которые могут испортить момент любви.

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10 фраз, которые нельзя говорить во время секса

"Ты сделаешь это?". Такая фраза может прозвучать не только пренебрежительно, но и негативно отразиться на партнере, снизить его самооценку и создать ощущение неуверенности. "Ты лучше/лучше, чем прошлые партнеры". Может показаться, что такой комплимент поднимет настроение партнеру, на самом деле нет, это может вызвать только чувство ревности и сравнение с другими. "Это не то, что я ожидал/ожидала". Не говорите этой фразы, если не хотите заставить партнера стрессировать. К тому же ваша вторая половинка после таких слов может полностью утратить энтузиазм в сексе. "Мой прошлый партнер делал/делала это лучше". Не удивляйтесь, если вашим отношениям после этих слов придет конец. Никогда не стоит сравнивать нынешних с прежними. Вообще – оставьте прошлое в прошлом. "Спеши, я устал/устала". Вы наслаждаетесь сексом или бежите на маршрутку? Остановитесь, не портите настроение партнеру, наоборот – создайте ощущение, что готовы заниматься интимом всю ночь. "Ты забыл/забыла…". Не напоминайте партнеру во время секса о его прошлых ошибках. Это может вызвать напряжение и раздражение. "Я не могу выдержать, когда ты…". Гм, разрешите все ваши желания обсудить перед сексом, или в другое любое время. Ваш партнер хочет быть уверен в том, как сделать так, чтобы вам было приятно. "Ты слишком робкая/замкнутый...". Выражение негативных черт может повлечь за собой комплексы и повлиять на самочувствие партнера. "Не надо думать об этом" или "Это не важно". Такая фраза может вызвать чувство неуверенности у партнера и снизить значимость его желаний и потребностей. "Я не могу дождаться, когда закончится". Эта фраза может оскорбить и сделать партнера неосторожным в своих действиях.

Помните, что откровенные и кроткие разговоры являются ключом к созданию романтической атмосферы.

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