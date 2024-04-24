Пілот освідчився бортпровідниці під час рейсу до Кракова: найромантичніше відео

Авіакомпанія LOT Polish Airlines поділилася у мережі дуже романтичним відео. Під час рейсу до Кракова пілот Конрад Ханк освідчився коханій – бортпровідниці Паулі.

Доленосний рейс з Варшави до Кракова відбувався 21 квітня. Варто зауважити, що саме у цьому романтичному місті драконів та королів Конрад та Паула вперше зустрілися.

Зверніть увагу Рай для двох: Джорджина Родрігес зачарувала мережу пляжним відео з Роналду

Конрад зворушив своєю промовою усіх пасажирів

Під час рейсу Конрад раптом повідомив, що на борту перебуває дуже особлива людина, яка ще нічого не підозрює. При цьому пілот виглядав дуже щасливим. Він зізнався, що 1,5 року тому познайомився на роботі з найчудовішою у світі людиною. Вона змінила його життя.

Ти – моя найбільша здійснена мрія. Ось чому я мушу попросити тебе про послугу, люба. Ти вийдеш за мене заміж?

– запитав Конрад.

Пілот освідчився бортпровідниці під час рейсу: дивіться миле відео

Паула відповіла так й зауважила, що від розгубленості забула, на яку руку коханий має одягнути їй перстень.

Милий момент зняли на відео й опублікували у мережі. Нареченим залишили дуже теплі коментарі та слова привітання. Люди зауважили, що під час цього рейсу атмосфера була дуже романтичною. Про такі моменти й пишуть сучасні казки.