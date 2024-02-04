Казка проти реальності: якою була справжня історія кохання Роксолани та султана Сулеймана

Українка Роксолана та султан Османської імперії Сулейман Пишний жили сотні років тому. Однак історія їхнього кохання продовжує хвилювати та зачаровувати й зараз. Що про їхні стосунки – правда, що – вигадка, а що – таємниця, читайте у матеріалі.

Якби сайт 24 Каналу вже існував у XVI столітті, ми, без сумніву, писали б новини про цю пару – одну з найяскравіших у своїй епосі та загалом історії людства. Але тепер можемо лише пригадати, що відомо про їхнє кохання.

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Кохання крізь роки та віки

Початок XVI століття. Юна українка потрапляє у полон. Вочевидь, вона – розгублена та налякана. Спершу дівчину везуть у Крим, а тоді продають на невільничому ринку. Існують різні версії, де це сталося. Найчастіше називають міста Kefe (сучасна Феодосія) та Kezlev (сучасна Євпаторія). Так починається шлях майбутньої "першої леді" Османської імперії. Історія знає її як Роксолану.

Історики сперечаються, як насправді звали Роксолану з Рогатина. Найпоширеніша версія – Анастасія Лісовська.

Вочевидь, вона народилася у Рогатині (Івано-Франківської області (хоча існують й версії щодо інших регіонів України). Ймовірно, у родині місцевого священника. Про матір відомостей не збереглося. Яким було життя Роксолани до неволі, фактично невідомо.

Загадкою залишається й те, як вона потрапила до гарему Сулеймана – десятого султана Османської імперії. Найпоширеніша версія – її купили як подарунок Сулейманові. Водночас деякі історики вважають, що спершу Роксолана потрапила до палацу як служниця.

На жаль, султан Сулейман не вів щоденників. Історія загубила те, як він вперше побачив Роксолану. Однак факт залишається: це мало бути, якщо не кохання з першого погляду, то хоча б закоханість. Бо Сулейман, у гаремі якого жили понад сотня жінок, знову і знову хотів, аби до нього приходила саме Роксолана.

Шлях до "першої леді" Османської імперії

На той час світ переживав епоху туркофільства. Тому життя султана Сулейман та його коханої Роксолани цікавила Європу. Вони були справжніми селебрітіс для багатьох народів. Завдяки цьому до нас дійшли хоча б мінімальні спогади, якою була ця пара.

Вперше обраницю правителя назвали "Роксоланою" італійські купці. Сам Сулейман називав свою кохану Хюррем (радісна).

Іноземні посли писали, що Сулейман дуже сильно кохає Роксолану. А вона – добре знає й розуміє його.

Також дипломати зауважували, що Роксолана мала гострий розум. Вона постійно займалася саморозвитком й мала достатню базу знань, аби давати Сулейману поради у багатьох сферах.

Благодійність, мистецтво, політика. День за днем та крок за кроком Роксолана ставала найвпливовішою жінкою Османської імперії. Вона розумно використала шанс, який отримала від життя.

Коли Сулейман у справах їде зі Стамбула, він писав коханій листи. Роксолана відповідала йому віршами. На щастя, декілька листів збереглося до наших днів. Хоча розшифрувати їх доволі складно, можна зрозуміти, наскільки шанобливо та ніжно закохані ставилися одне до одного. Варто зауважити, що деякі їхні зізнання звучать трішки дивно для нас. Зокрема, Роксолана пише, що почувається: "згорілою від вогню розлуки, з печінкою, що перетворилася на кебаб".

У 1530 році Сулейман та Роксолана одружуються. Вона отримує солідний посаг та титул хасекі султан. На щастя, посли не перестають писати про пару. Так ми дізнаємося, що Сулейман (принаймні, на думку сучасників) був вірним Роксолані й перестав запрошувати у свої покої наложниць.

Історія пам'ятає їх як султана та хасекі султан. Кінематограф та література романтизують їхню історію. Водночас головне розуміти, що вони були живими людьми: зі своїм коханням, пристрастями, мріями, гнівом, хвилинами щастя та митями розчарування. Вони милувалися Босфором, їли турецькі ласощі, сміялися разом.

Вочевидь, Роксолана не була першим коханням Сулеймана. Але стала останнім.

Роксолана пішла з життя першою. Сулейман до останнього дня не міг змиритися з втратою коханої.