Два невдалі освідчення й самогубство: як кохання стало трагедією життя Оппенгеймера

Фізик-ядерник Роберт Оппенгеймер увійшов в історію як "батько атомної бомби". У 2023 році кількість запитів у гуглі та рівень зацікавлення його персоною знову зросла. Усе завдяки біографічному трилеру Крістофера Нолана. Виконавець головної ролі – Кілліан Мерфі – отримав Оскара за найкращу чоловічу роль.

Найважливішими у житті Оппенгеймера були дві жінки. Одній з них він двічі освідчувався, а друга відповіла йому "так". Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя "батька атомної бомби".

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Джин Тетлок – кохання і трагедія

Історію Оппенгеймера неможливо уявити без Джин Тетлок. У фільмі Нолана її втілила чарівна Флоренс П'ю. Стосунки Тетлок та Оппенгеймера розпочалися у 1936 році. Тоді їй було 22, а йому – 32. Почуття були настільки сильними, що Оппенгеймер двічі освідчувався коханій. Обидва рази Тетлок відмовилася. Вочевидь, це була одна з найбільших трагедій у житті вченого.



Кохання було однією з трагедій Оппенгеймера / Getty images

Біографи зауважують, що на "Триніті" – перше у світі випробування атомної бомби – Оппенгеймера надихнула саме Тетлок. Він заявляв про свою безмежну відданість їй. Однак вона так і не дала шансу їм розділити "довго й щасливо" на двох.

Кохання до Тетлок було для Оппенгеймера не лише джерелом натхнення. Саме у цих стосунках частково формувалися його політичні та життєві погляди.

Роман Оппенгеймера та Тетлок завершився у 1939 році. Вчений зауважував, що бачив екскохану потім вкрай рідко. Водночас люди з їхнього оточення зауважували: під час цих зустрічей Оппенгеймер і Тетлок залишалися "найближчими друзями та випадковими коханцями". Саме Оппенгеймер втішав Тетлок, коли її "накривали" приступи депресії.

Тетлок наклала на себе руки у 1944 році. У передсмертній записці вона зізналася, що хотіла жити, однак щось "наче паралізувало".

Кітті Оппенгеймер – трагедія

У 1940 році Оппенгеймер одружився з жінкою на ім'я Кетрін. Для неї це був третій шлюб. Вже невдовзі після весілля Оппенгеймер долучився до "Мангетенського проєкту" – програми розробки ядерної зброї у США.

Коли розпочалися стосунки Оппенгеймера та Кетрін, вона перебувала у шлюбі з іншим чоловіком й пішла від нього, лише дізнавшись про вагітність. Після весілля подружжя оселилося разом. Водночас Кетрін не хотіла бути лише дружиною: вона мала кар'єрні амбіції й прагнула реалізуватися як біологиня.



Роберт та Кетрін під час візиту до Японії / Getty images

У подружжя народилося двоє дітей. Під час слухання у справі Оппенгеймера про безпеку Кетрін захищала свого чоловіка. Пара залишалася разом до смерті вченого у 1967 році.