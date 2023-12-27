Різдвяні подарунки від сім'ї нареченого довели жінку до розпачу: що такого їй подарували

Перше спільне Різдво з родиною нареченого переросло у справжній стрес для жінки. Коли вона побачила різдвяні подарунки від майбутніх родичів, то відчула себе приниженою та ображеною.

Кожного року молодята святкували Різдво з родиною жінки. Однак на цей раз вони вирішили поїхати до батьків чоловіка.

Читайте також Досі не розмовляють: екснаречена жорстко посварилася з мамою через весільну сукню

Жахлива сімейна традиція

Жінка підготувала досить дорогий подарунок для свого коханого, який був пов'язаний з його хобі. Також вона купила подарунки для його батьків на основі тих речей, про які вони колись говорили. Для інших членів родини партнера наречена підготувала коробки цукерків, адже не була з ними добре знайомою.

Наречена не очікувала на дорогий чи масштабний різдвяний подарунок від майбутніх родичів. Однак те, що побачила жінка, глибоко ранило її.

Під ялинкою стояло аж 18 подарунків для нареченої. Жінка зраділа, але коли відкрила перший, то побачила, що у ньому лежало вугілля. Усі почали сміятися, і вона також, адже подумала, що це просто жарт й решта подарунків будуть іншими. Однак вугілля лежало у всіх 18 пакунках.

Я почала засмучуватися, тож заплакала і накинувся на нареченого. Але він спокійно пояснив, що це давня традиція в його родині – вони дарують вугілля новачкам, які вперше святкують Різдво з ними,

– розповіла жінка.

За словами нареченого, так простіше, оскільки родичам, які погано знають нову людину, не доведеться переживати, шукаючи подарунок. Це, мовляв, весело і для людини, яка отримує вугілля замість подарунків.

Жінці було настільки образливо, що вона вмить пожаліла про рішення святкувати Різдво з родичами нареченого. Вона відверто сказала про свої почуття коханому, а після того пішла геть. Тепер наречений і його родичі надзвонюють жінці і кажуть, що вона присоромила його перед родичами і поставила всіх у незручне становище.

Рекомендуємо Казкове кохання: як добре ви пам'ятаєте любовні сюжети з різдвяних фільмів – цікавий тест

Як відреагували у мережі