5 корисних книжок про те, як будувати стосунки та палити мости

Здорові стосунки з найближчими людьми великою мірою визначають те, чи щасливі ми у житті. Однак побудувати здорові стосунки – не так просто. У цій підбірці радимо книги, які точно стануть вам у пригоді.

Love24 та книжкова платформа Yakaboo створили підбірку книжок, які має прочитати кожен, хто хоче побудувати міцні стосунки та не загубити у них власні бажання.

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"Люби без ілюзій", Анна Топіліна

Часи змінюються, а ілюзії про кохання у сучасних жінок та дівчат все ніяк не дають їм будувати здорові та щасливі стосунки. Анна Топіліна, українська блогерка та сексологиня розмірковує над власним досвідом, намагаючись розібратися, що з "народної мудрості" та "традицій" може стати у пригоді для побудови здорових стосунків у XXI столітті.

Кориснішим за вміння красиво махати віями є майстерність вчасно піти, вміння бути собою, навичка поважати власні кордони. Опануєте їх – і зможете жити в парі "довго й щасливо".



"Люби без ілюзій" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"П'ять мов любови у подружжі", Гері Чепмен

Гері Чепмен, автор бестселера "П'ять мов любови" конкретизує у цій книзі наскільки важливо розуміти усі п'ять способів виражати та отримувати любов у подружніх стосунках. Згідно з його теорією люди комунікують почуття симпатії через різні дії:

фізичні доторки,

приємні слова,

подарунки,

вчинки служіння,

якісний час разом.

Часто трапляється так, що люди у парі не розуміють одне одного: вона хоче не обіймів на знак кохання, а допомоги у прибиранні, а йому не треба ніякої допомоги, але дуже цінні слова підтримки. Книжка допоможе уникати непорозумінь і навчитися знаходити спільну мову любови.



"П'ять мов любови у подружжі" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Долаємо співзалежність", Мелоді Бітті

Співзалежність – це коли ваша самооцінка залежить від інших людей, і ви ладні стати мамою та "суперменом" для усього світу. Врятувати всіх і нарешті бути гідним власного прийняття та чийогось схвалення. Від цієї психічної патології потерпають мільйони людей, і вона виявляється в токсичних стосунках: подружніх, з батьками, колегами, друзями.

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Досить жити чужим життям і намагатися врятувати всіх ціною свого добробуту, розмиваючи особисті кордони. Книжка допоможе визначити ваші координати в химерному світі співзалежності та знайти вихід із цього лабіринту.



"Долаємо співзалежність" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Звільнись від емоційного насилля", Беверлі Енґел

Вихід з токсичних стосунків починається з відмови бути жертвою. Проте звільнитись від емоційного насилля буває непросто, адже у таких стосунках зазвичай багато маніпуляцій, газлайтингу, співзалежності.

У своїй книжці психотерапевтка Беверлі Енґел "виводить з темряви" найбільш руйнівні техніки, якими користуються абьюзери, щоб зламати нас. Вона дає дієві інструменти для визволення та повернення собі контролю та радості життя. Засоромлені, з розтрощеною самооцінкою, ми мусимо почати зі співпереживання самим собі. Це допоможе загоїти душевні рани та зробити наступні кроки до подолання емоційного насилля.



"Звільнись від емоційного насилля" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Розлучись без страху", Bad Mama

Ви довго слухались порад "працювати над стосунками", а може навіть відвідували курси пробудження жіночої енергії, але шлюб все одно тріщить по швах? Як наважитись на розлучення та розійтись без драми?

Авторка на прикладі власного досвіду розповідає, що якщо тебе не влаштовує твоє життя, то розлучення – це нормально.

Bad Mama, відома блогерка, яка сміливо й відверто пише про кохання, стосунки у парі, материнство та пов'язані з ними стереотипи, написала книгу, яка допоможе перегорнути сторінку вашого життя з найменшими втратами для почуттів та гаманця.



"Розлучись без страху" / Обкладинка з сайту Yakaboo