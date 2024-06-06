Драма, як у кіно: коханець клієнтки виявився чоловіком її психологині

Психологиня опинилася в епіцентрі драматичного любовного трикутника. Тривалий час вона приймала клієнтку, яка виявилася коханкою її чоловіка.

Інцидент трапився в Австралії. До психологині тривалий час приходила клієнтка, яка розповідала про свій роман з одруженим чоловіком. Жінку начебто дуже мучило сумління. Клієнтка заявляла, що почуття провини буквально з'їдає її з середини.

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Клієнтка навіть розповідала, що її коханець хоче розлучитися з дружиною. Однак вона проти, адже не хоче зруйнувати сім'ю. Навіть у страшному сні психологиня не могла припустити, що мовиться про її чоловіка та її сім'ю.

Психологиня збагнула, що мовиться про її чоловіка

Після сеансу психологиня спокійно йшла додому та обіймала свого коханого. Лише через декілька днів вона збагнула правду.

Того ж тижня мій чоловік сказав, що йде до іншої жінки. Я навіть не могла нікому про це розповісти через конфіденційність, але більше мовчати не можу,

– розповіла психологиня.

Жінка поділилася ситуацією під час подкасту. Люди у відповідь зауважили, що це – невипадковість. Жінка точно знала, що приходить до дружини свого коханця й у такий спосіб, аби полегшили свою вину. Психологині рекомендують подати на розлучення першою, не чекаючи, доки це рішення ухвалить її чоловік.