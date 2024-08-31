Нещасливий шлюб, численні романи й смерть, розділена на двох: історії кохання принцеси Діани

Життя Діани Спенсер обірвалося в останній день літа: 31 серпня 1997 року. За принцесою людських сердець плакав весь світ. До воріт Букінгемського палацу принесли море квітів, а в різних країнах світу люди з надією вмикали телевізор: аж раптом скажуть, що страшна новина – просто помилка. На жаль, дива не сталося.

Принцеса Діана змінювала світ і словом, і ділом. Вона їхала туди, де було найтемніше, й привозила з собою світло. Використовуючи свої можливості, принцеса займалася благодійністю, рятувала людські життя й навіть пройшлася по мінному полю. У 27 роковини смерті Діани, Love 24 розповідає, що відомо про історії кохання принцеси Діани.

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Шлюб з Чарльзом

Майбутній король Великої Британії та юна Діана Спенсер зустрілися, коли Чарльз гостював у її родини. На той час він перебував у стосунках з сестрою майбутньої дружини. Діані у той час виповнилося лише 16 років. Чарльз пізніше пригадував, що вона була, як сонце: весела й фантастично приваблива. Однак, вочевидь, він ставився до неї лише як до молодшої сестри своєї дівчини.

Варто зауважити, що рід Спенсерів, з якого походила Діана, – дуже древній й аристократичний. Дехто навіть закидає: Спенсери – більші британці, аніж представники Віндзорської династії (королівська сім'я). Тому коли Чарльзу настав час одружуватися, Діана видалася його батькам блискучою кандидаткою.

До слова, сам Чарльз на той час вже зустріч жінку, яку десятиліття потому таки можна назвати коханням його життя: королеву Каміллу. Однак британська королівська родина не схвалювала цей шлюб, а Чарльз не знайшов у собі достатньо сил та бажання, аби боротися за майбутнє з коханою.

Натомість він освідчився юній та закоханій у себе Діані. Вже у той час вона відчувала, що щось не так. Однак сила почуттів змусила її прийняти руку та серце спадкоємця престолу. Окрилена Діана зізналася нареченому у коханні, а він лише додав "що б це не означало". Пізніше Чарльз не відповість, чи кохає Діану під час публічного інтерв'ю, яке зазвичай дають члени королівської родини перед одруженням.

Якщо спершу Діана сяяла, то згодом її вогонь почав згасати. На деяких весільних світлинах вона вже видається дуже сумною. Біографи навіть припускають: останньої миті Діана хотіла скасувати весілля, проте батько їй не дозволив. Вочевидь, у душі Діани ще теплилася надія на щастя, бо у весільну сукню вона вшила талісман – брелок-підкову з 18-каратного золота, посипаний білими діамантами.

Біля вівтаря Діана переплутала ім'я нареченого й назвала його "Філіп Чарльз", а не "Чарльз Філіп". Тоді це розцінили поганим знаком.



Весільний поцілунок на балконі / Getty images

У перші роки Діана та Чарльз ще намагалися бути справжньою сім'єю. У той час все-таки були їхні милі виходи та моменти. Водночас біографи зауважують: Чарльза дратувало те, який авторитет та любов Діана має у людей з різних куточків світу. Майбутній король начебто заздрив популярності своєї дружини. Варто зауважити, що тоді рейтинг самого Чарльза був набагато нижчим.

Хоча існують версії, що він все-таки намагався показати Діані: я бачу тебе, я ціную тебе. Зокрема, дарував їй особливі намистини для браслета: літери "W" і "H" (на честь Вільяма і Гаррі), мініатюрну копію собору Святого Павла, де подружжя вінчалося, золота тенісна ракетка, бо Діана любила спорт, та крихітні пуанти, адже в юності вона мріяла стати балериною.

Можливо, в одній з реальностей ця пара мала всі шанси бути щасливою. Однак не в нашій. Шлюб Чарльза та Діани поступово почав тріщати по швах. Чарльз почав зраджувати дружину з Каміллою. У відповідь Діана теж мала романи. Розлучилися вони у 1996 році. Діана дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла про невірність Чарльза.

З ким у Діани були романи

Капітан Джеймс Хьюітт. У них з Діаною був короткий роман, водночас чоловік ділиться його деталями вже десятки років. Біографи зауважують, що Хьюітт робить все можливе, аби взяти з цієї історії для себе максимальну піар-користь. До слова, у мережі ходить абсурдна теорія, що принц Гаррі – насправді син Хьюітта. Однак вона не має нічого спільного з реальністю: навіть по роках не сходиться.



Джеймс Хьюітт написав книжку про свої стосунки з Діаною / Getty images

Хаснат Хан. З британсько-пакистанським хірургом Діана зустрічалася у 1990-х. Два роки вони навіть мешкали разом. Однак Діана понад усе хотіла зберегти ці стосунки приватними. Деталей про них фактично немає.

За даними біографів, це було кохання з першого погляду. Вони зустрілися, коли Діана приїхала до лікарні навідати хворих. Хана леді Ді називали "містер чудовий". До речі, часто саме цього чоловіка називають єдиним справжнім взаємним коханням Діани.

Подейкують, що саме рідні Хана були прости його стосунків з Діаною: жінка іншої віри, іншої культури, розлучена, з двома дітьми.

Кохання й смерть з Доді

Останнім коханням принцеси Діани став кінопродюсер та син мільярдера Доді Аль-Фаєд. Майбутні закохані й раніше "перетиналися", однак їхнє офіційне знайомство відбулося у Сен-Тропе. Діана й Доді встигли чудово провести час. Водночас у них було надто мало часу, аби ця історія була про "жили довго щасливо". Однак вона, на жаль, про "померли в один день".



Діана й Доді / Getty images

Діана й Доді разом загинули у ДТП у Парижі 31 серпня 1997 року. Згодом у його номері в готелі знайшли каблуку з гравіюванням Dis-moi Ou ("Скажи так"). Чек виписали 30 серпня...