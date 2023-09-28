Як себе поводити на першому побаченні: поради експерта

Перше побачення є ключовим моментом у будь-яких стосунках. Від його успіху може залежати подальший розвиток відносин.

Експерт зі стосунків Джейкоб Лукас поділився цінними порадами щодо того, як зробити перше побачення ідеальним. Зверніть увагу на місце побачення та потренуйтеся перед дзеркалом представити себе.

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Секрет №1: Тривалість побачення

Дуже важливо не переборщити з тривалістю першого побачення. Експерт рекомендує планувати приблизно три години на зустріч. Цей час є оптимальним для того, щоб ви могли пізнати один одного. Він зауважує, що цей час дозволяє вам не змучити співрозмовника.

"Три години дають вам достатньо часу, щоб пізнати один одного. І оскільки побачення не надто довге, ви змусите його бажати більшого, це звучить привабливо", – пояснює експерт.

Забагато часу на першому побаченні може призвести до втоми й нудьги. Однак, занадто рано піти – теж не є варіантом.

Секрет №2: Вибір локації

За словами експерта, перші побачення краще проводити не в ресторанах або кінотеатрах. У таких місцях вас легко можуть відволікти страви або цікавий фільм, і це може заважати нормальному спілкуванню. Окрім того, це ускладнює можливість швидко завершити побачення, якщо ви бажаєте піти. Експерт рекомендує вибирати кав'ярні або бари.

"Такі місця ідеальні, оскільки якщо людина вам не подобається, вам доведеться витримати лише час, необхідний для того, щоб випити одну чарку, а потім ви можете ввічливо піти. Однак, якщо вам подобається ця людина і ви хочете продовжувати знайомитися з нею, ви можете замовити ще один напій і піти на прогулянку після кави" – рекомендує експерт.

Активні види відпочинку, такі як спорт або екстрим, краще залишити на третє побачення.

Секрети ідеального побачення / Glamour

Секрет №3: Вміння розмовляти

Не бійтеся розмовляти та стимулювати діалоги на першому побаченні. Експерт радить активно спілкуватися та ставити відкриті запитання, уникати тих, на які можна відповісти "так" чи "ні". Це стимулює розмову та дозволяє їй рухатися в різні напрямки.

Зацікавтесь тим, що захоплює вашого співрозмовника, і слухайте його уважно. Не перебивайте і покажіть інтерес до його розповідей.

Секрет №4: Як правильно піти

Якщо ви плануєте піти раніше через якісь обставини, не бійтеся про це відразу сказати. Експерт радить обговорити це зі своїм співрозмовником на початку зустрічі, означивши, о котрій годині ви маєте піти. В цей спосіб ви уникнете неприємних ситуацій і покажете свою ввічливість. Якщо побачення вам подобається, ви завжди можете скасувати замовлення і залишитися довше.

Якщо ви вирішили піти раніше через незадоволення або інші причини, просто поясніть це своєму співрозмовнику ввічливим способом. Важливо дотримуватися манер і не казати нічого образливого.