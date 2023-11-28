Від паперу до діамантів: що означають найпопулярніші річниці шлюбу і які варто шукати подарунки

Кожна річниця весілля має відповідний подарунок, квіти, колір та навіть дорогоцінні камені, які співвідносяться зі святом. Виявляється, що ці традиції беруть свій початок із Середньовіччя і символізували удачу та процвітання для шлюбу.

Сучасні погляди в деяких традиціях трактують, що з кожним роком подарунок має бути дорожчим, оскільки ви витрачаєте більше часу на стосунки. Чи дійсно це так – у нашій підбірці ви дізнаєтеся, який подарунок можна презентувати коханій людині на найпопулярніші дати річниць.

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Подарунки на річницю

1 річниця шлюбу. Її символом є папір. А нитки всередині паперу означають міцність та зв'язок ваших стосунків. У сучасних традиціях подружжя дарують одне одному годинники, які символізують вічне кохання. Золото є традиційним кольором першої річниці.

5 річниця шлюбу. Традиційним символом цієї річниці є дерево. Воно означає міцність та довговічність шлюбу, а також міцне коріння. Сьогодні прийнято дарувати вироби зі срібла, а відповідним каменем на пів десятиліття шлюбу є сапфір. Він означає вірність, щирість і прекрасне відображення ваших стосунків.

10 річниця шлюбу. Традиційним презентом до такої круглої дати є речі, виконані з алюмінію та олова. Вони символізують міцність та стійкість шлюбу. Ідеальним варіантом може бути оновлення каблучки для заручин, якщо партнери планували це зробити. Додайте до свого святкування нарцис – це традиційна квітка до 10-річчя.

15 річниця шлюбу. Ясність та блиск у шлюбі – це найкраще символізує кришталь. Він також заломлює світло в приголомшливі спектри, які символізують усі прекрасні грані стосунків. Тут також буде доречний подарунок у вигляді годинника – він означатиме час, проведений разом. А щодо каменів, то тут стануть доречними рубіни.

20 річниця шлюбу. Два десятки років у шлюбі вимагають пишного святкування. Фарфор є традиційним подарунком і символізує красу та ніжність стосунків. А платина – міцність шлюбу. Доречними будуть прикраси із додаванням смарагду у тандемі з ліліями – типова квітка до 20-річчя шлюбу, яка означає сильний, але грайливий характер.

25 річниця шлюбу. Її називають "срібним" ювілеєм і саме срібло відображає блиск і сяйво стосунків. Безумовно, тут варто презентувати подарунок саме з цього металу. Відповідна традиція зародилася у Середньовіччі, коли чоловіки дарували своїм дружинам срібний вінок для волосся. Традиційною квіткою, яка прекрасно доповнить святковий букет, буде ірис.

30 річниця шлюбу. Традиційним подарунком до цієї дати є перли. Цей чистий дорогоцінний камінь символізує невинність і чесність, а також божественність і мудрість. За цей час пара усвідомила справжню цінність шлюбу. Золоті перли приносять удачу та процвітання, тоді як білі пов'язані з родючістю. А лілія, символ чистоти та невинності, є традиційною квіткою.

35 річниця шлюбу. Ця дата є символом того, що з кожним роком ваш шлюб усе кращий. Яскравий корал є найкращим рішенням для подарунку і відповідно кольором святкування. Можна обрати прикраси зі смарагдом у тандемі з нефритом. Конкретної квітки, яка б символізувала цю дату немає.

40 річниця шлюбу. Традиційним символом 40-річчя шлюбу є рубіни. Вони означають красу, захист, мудрість та силу. Запальні образи рубіна часто асоціюються з пристрастю і вічним вогнем кохання. Чим червоніший буде подарунок до цієї дати, тим краще.

50 річниця шлюбу. Традиційно цю дату називають "золотим" весіллям. Традиція була започаткована, коли середньовічні германські дружини були щедро обдаровані позолоченими вінками від своїх чоловіків на ознаменування цієї важливої ​​дати. Квітковим символом 50-річчя є фіалка – скромність, віра, любов.

60 річниця шлюбу. Ця дата символізує непереможність і непорушність кохання. І незнищене терпіння. Діаманти є традиційним подарунком до 60-річчя стосунків. Вони демонструють могутню силу.