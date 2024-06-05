"Це наче в тебе є вітчим": поліаморні люди відверто розповіли про свої стосунки

Люди, які визнали себе поліаморними, відверто розповіли про стосунки. Зокрема, Еліс Лавгуд зауважила: це – частина її ідентичності.

Оксфордський словник визначає поліаморію як "практику численних сексуальних стосунків з відома та згоди усіх партнерів, які беруть у ній участь". Водночас Еліс не погоджується з цим. Вона вважає, що поліаморію варто кваліфікувати як тип сексуальності.

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Поліаморія зміцнила шлюб Еліс

Еліс розповіла, що майже 10 років прожила у моногамному шлюбі. Водночас весь цей час дівчина почувалася поліаморною. Згодом вона дізналася про це більше, й життя змінилося.

Це наче в тебе є вітчим – просто ще одна людина, яку ти можеш любити. Це не означає, що ти менше любиш свого справжнього батька,

– пояснила дівчина.

За словами Еліс, поліаморія зміцнила її шлюб. Спершу чоловік, Метью, мав сумніви. Водночас пара ходила до поліаморного психотерапевта. Їхній шлях був повільним, однак впевненим.

Наразі в Еліс та Метью – чудові стосунки. А їхні діти підтримують батьків й розуміють поліаморію навіть краще, аніж дорослі.

Для Ласло вже раптом почало мати сенс

Ласло зізнався: коли він дізнався про поліаморію, то раптом прозрів. Все у житті почало мати сенс. Тоді чоловік мешкав в Угорщині. Декілька років він вивчав питання, а тоді почав проводити тематичні семінари. На жаль, через погрози, пов'язані з цим, йому довелося залишити рідну країну.



Зараз Ласло почувається щасливим у шлюбі / HANDOUT

Наразі Ласло – щасливий у житті та у шлюбі. Вони з дружиною змогли подолати всі гострі питання. Спершу вона ревнувала, однак зараз їхні стосунки – міцні як ніколи. Рідні підтримали вибір Ласло. Його мама навіть відвідала декілька семінарів про поліаморію.