Складно бути гарячою, – пишногруда модель скаржиться, що не може знайти кохання

26-річній моделі Лорен Батлер зі США постійно пишуть шанувальники в інтернеті, однак у справжньому житті усі вони не такі сміливі. Дівчина зізналася, що вже рік не була на побаченні.

Моделі не щастить в особистому житті

У реальному житті до Лорен практично ніколи не підходять чоловіки, щоб познайомитися. Дівчина припускає, що їх лякає її "неймовірна зовнішність".

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Важко бути такою гарячою. Чоловіки думають, що я занадто красива, щоб ходити на побачення, або хвилюються, що я їм відмовлю,

– сказала Лорен.

Дівчина активно веде свій інстаграм, де має вже 3,4 мільйона підписників. Вона публікує спокусливі фото, тому шанувальники постійно засипають її компліментами або ж пишуть різні непристойності.

Однак чоловіки такі сміливі лише у соцмережах. Дівчина вже й не пригадає, коли востаннє до неї підходили знайомитися в барі чи на вулиці. Вона вважає, що чоловіків відлякує її впевненість. Першочергово вони сприймають Лорен як сексуальний об'єкт, а коли розумію, що дівчина розумна та впевнена у собі, то вона перестає їх цікавити.

Зараз Лорен трохи зневірилася у тому, що зможе знайти справжнє кохання. Найбільше дівчина мріє про довгострокові стосунки, які зрештою переростуть у щасливий шлюб.